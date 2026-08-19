Τροχαίο με 5 νεκρούς για λίγα likes στην Ιρλανδία: Τρεις αδελφές δίνουν μάχη για τη ζωή τους – ΦΩΤΟ

Τρεις αδελφές, η Niamh, η Alma Kinsella και η Ella Hendricken, μαζί με τον επτάχρονο ανιψιό τους, δίνουν μάχη για τη ζωή τους μετά από ένα πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σε ιρλανδικό αυτοκινητόδρομο. Η σύγκρουση συνέβη όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε έφηβοι που κινούνταν αντίθετα και έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι ιρλανδικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιρλανδία/Τροχαίο
Πηγή: Daily Mail
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τρεις αδελφές που τραυματίστηκαν σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σε ιρλανδικό αυτοκινητόδρομο συνεχίζουν τη μάχη τους για να κρατηθούν στη ζωή.
  • Η οικογένεια κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου για οικογενειακό γάμο, όταν το όχημά τους συγκρούστηκε με κλεμμένη BMW.
  • Πέντε έφηβοι που επέβαιναν στην κλεμμένη BMW έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι συνθήκες της τραγικής σύγκρουσης διερευνώνται από τις ιρλανδικές αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις αδελφές που τραυματίστηκαν σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα για… λίγα likes, σε ιρλανδικό αυτοκινητόδρομο  συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

 

 

Η Niamh και η Alma Kinsella, περίπου 30 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι φέρεται να κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

 


Στο ίδιο όχημα επέβαιναν η αδελφή τους, Ella Hendricken, περίπου 20 ετών, καθώς και ο επτάχρονος ανιψιός τους. Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Φωτογραφία των 3 νεαρών γυναικών έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη (19/8) η βρετανική  Daily Mail .

Ταξίδευαν για οικογενειακό γάμο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Niamh και η Alma, βρίσκονταν στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου, ενώ η Ella και το επτάχρονο αγόρι κάθονταν στο πίσω μέρος όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η οικογένεια κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς οι τρεις αδελφές και το παιδί επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Βρετανία, για να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.

Η Ella φέρεται να εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός στο Carlow, ενώ η Niamh εργαζόταν ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, σε σχολείο της περιοχής.

Κάτοικοι που γνώριζαν την οικογένεια την περιέγραψαν ως «υπέροχη» και «ήσυχη», εκφράζοντας τηΝ συμπαράστασή τους, στους συγγενείς των τραυματιών.

Πέντε έφηβοι έχασαν τη ζωή τους

Στο ίδιο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε αγόρια, τα οποία επέβαιναν σε κλεμμένη BMW. Το όχημα συγκρούστηκε με το Hyundai, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αδελφές και το επτάχρονο παιδί.

Σύμφωνα με αναφορές, οι πέντε έφηβοι φέρεται να είχαν προκαλέσει ανησυχία σε αρκετές κοινότητες, καθώς τους αποδίδονται διαρρήξεις και κλοπές αυτοκινήτων το τελευταίο διάστημα.

 


Μάλιστα, φέρεται να καυχιούνταν για τις παράτολμες βόλτες τους με κλεμμένα οχήματα, ενώ κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είχαν «τρομοκρατήσει» αρκετές περιοχές, με τη δράση τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγική σύγκρουση, διερευνώνται από τις ιρλανδικές Αρχές.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ