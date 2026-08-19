Τροχαίο με 5 νεκρούς για λίγα likes στην Ιρλανδία: Τρεις αδελφές δίνουν μάχη για τη ζωή τους – ΦΩΤΟ

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Τρεις αδελφές που τραυματίστηκαν σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα για… λίγα likes, σε ιρλανδικό αυτοκινητόδρομο συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

A GoFundMe has been set up to support the three sisters & young boy seriously injured in the M9 crash. Niamh and Alma Kinsella, Ella Hendricken and the young boy remain in hospital. The fundraiser says they face “a long and challenging road ahead”https://t.co/nMR37gav5Y pic.twitter.com/1g1c5srWbQ — Barry Whyte (@BarryWhyte85) August 18, 2026

Η Niamh και η Alma Kinsella, περίπου 30 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι φέρεται να κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.



Στο ίδιο όχημα επέβαιναν η αδελφή τους, Ella Hendricken, περίπου 20 ετών, καθώς και ο επτάχρονος ανιψιός τους. Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Φωτογραφία των 3 νεαρών γυναικών έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη (19/8) η βρετανική Daily Mail .

Ταξίδευαν για οικογενειακό γάμο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Niamh και η Alma, βρίσκονταν στα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου, ενώ η Ella και το επτάχρονο αγόρι κάθονταν στο πίσω μέρος όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η οικογένεια κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς οι τρεις αδελφές και το παιδί επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Βρετανία, για να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.

Η Ella φέρεται να εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός στο Carlow, ενώ η Niamh εργαζόταν ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, σε σχολείο της περιοχής.

Κάτοικοι που γνώριζαν την οικογένεια την περιέγραψαν ως «υπέροχη» και «ήσυχη», εκφράζοντας τηΝ συμπαράστασή τους, στους συγγενείς των τραυματιών.

Πέντε έφηβοι έχασαν τη ζωή τους

Στο ίδιο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε αγόρια, τα οποία επέβαιναν σε κλεμμένη BMW. Το όχημα συγκρούστηκε με το Hyundai, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αδελφές και το επτάχρονο παιδί.

Σύμφωνα με αναφορές, οι πέντε έφηβοι φέρεται να είχαν προκαλέσει ανησυχία σε αρκετές κοινότητες, καθώς τους αποδίδονται διαρρήξεις και κλοπές αυτοκινήτων το τελευταίο διάστημα.

Irlande.

Ces 5 jeunes ont, pour le fun, pour les vues sur tiktok, pris l’autoroute à contre-sens. Dans une voiture volée. À 3h du matin.

En face, trois femmes et un enfant qui se rendaient à l’aéroport pour un mariage. Ils sont dans un état grave.

Les 5 jeunes sont décédés. pic.twitter.com/So3jbihdqz — Ann 👑🏒🍀🌙🌞🌟🌿 (@coffee_and_prof) August 18, 2026



Μάλιστα, φέρεται να καυχιούνταν για τις παράτολμες βόλτες τους με κλεμμένα οχήματα, ενώ κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είχαν «τρομοκρατήσει» αρκετές περιοχές, με τη δράση τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγική σύγκρουση, διερευνώνται από τις ιρλανδικές Αρχές.