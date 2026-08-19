Τρόμος στις ΗΠΑ: Μασκοφόρος του «σατανά» καταδιώκει γυναίκες στους δρόμους – Ακολούθησε 40χρονη την ώρα που έκανε τζόκινγκ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εφιαλτικό σκηνικό, που θυμίζει ταινία τρόμου, ζουν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ένας νεαρός, κρυμμένος πίσω από την απόκοσμη φιγούρα της κινηματογραφικής κούκλας του σατανά «Τσάκι», σκορπά τον πανικό στο κέντρο της πόλης, μετατρέποντας την καθημερινή άθληση ανέμελων πολιτών, σε μάχη επιβίωσης.

Η πρωινή καταδίωξη έξω από το Δημαρχείο

Το πλέον πρόσφατο και σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης (12/8/2026), γύρω στις 5:30, κοντά στο Δημαρχείο της πόλης. Μια 40χρονη γυναίκα που έκανε το πρωινό της τρέξιμο (jogging), βρέθηκε ξαφνικά να καταδιώκεται από τον μασκοφόρο άνδρα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αποτυπώνουν τη στιγμή που ο δράστης τρέχει πίσω από τη γυναίκα, καθώς εκείνη διασχίζει μια διασταύρωση. Παρά τις προσπάθειες του θύματος να αλλάξει πορεία για να τον αποφύγει, ο νεαρός άνδρας συνεχίζει να την ακολουθεί.

Τελικά, αφού έτρεξαν αρκετά μέτρα σε λεωφόρο πέντε λωρίδων, ο ύποπτος αδυνατώντας να την φτάσει, εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατευθύνθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο.

«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;» – Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για μια σειρά στοχευμένων επιθέσεων. Ο ύποπτος περιγράφεται ως νεαρός Αφροαμερικανός, ηλικίας 16 έως 20 ετών και ύψους περίπου 1,73 μ., ο οποίος τρομοκρατεί την περιοχή, γελώντας ειρωνικά στα θύματά του και ρωτώντας τα αν είναι «έτοιμα να πεθάνουν».

Παράλληλα, δεύτερο θύμα, κατήγγειλε ότι ο δράστης φαινόταν να βιντεοσκοπεί τις εφιαλτικές αυτές συναντήσεις με το κινητό του τηλέφωνο, υποδηλώνοντας ενδεχομένως ότι πρόκειται για κάποια νοσηρή πρόκληση (challenge) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θαρραλέα αντίδραση και το ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας

Μια άλλη γυναίκα, η Τζαμέικα, περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε τον δράστη να καταδιώκει την 40χρονη δρομέα και προσπάθησε να την προειδοποιήσει φωνάζοντας. Στη συνέχεια, ο ύποπτος, αφού απέτυχε να παραβιάσει την είσοδο μιας τοπικής καφετέριας, στράφηκε προς το μέρος της.

Η Τζαμέικα αντέδρασε ψύχραιμα: ούρλιαξε, πήρε αμυντική στάση καλύπτοντας το πρόσωπό της και κατάφερε να τον τρέψει σε φυγή, καταφέρνοντάς του μια κλωτσιά.

Οι τοπικές Αρχές, έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, στις οποίες διακρίνεται να φορά τη χαρακτηριστική μάσκα, ένα μπλε καρό σακίδιο πλάτης, αλλά και κάλυμμα τύπου μπαλακλάβα. Η αστυνομία προειδοποιεί ότι μόλις συλληφθεί, ο δράστης θα έρθει αντιμέτωπος με βαριές ποινικές κατηγορίες.

Πηγή: Daily Mail