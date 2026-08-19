Σύλληψη-θρίλερ στο Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε καταζητούμενο και τραυματίστηκε

Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στο Ηράκλειο, όπου ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε έναν καταζητούμενο Ολλανδό υπήκοο που είχε διαφύγει από νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο δράστης συνελήφθη με την άμεση συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

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αστυνομικός γενικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, όταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας παρατήρησε έναν άνδρα που κίνησε τις υποψίες του.
  • Διαπίστωσε ότι επρόκειτο για έναν Ολλανδό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου αναζητούσαν οι Αρχές, και έδρασε ακαριαία για να τον ακινητοποιήσει.
  • Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τον αστυνομικό να τραυματίζεται σοβαρά, αλλά με τη συνδρομή ενισχύσεων, ο Ολλανδός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

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Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό, που αποδεικνύει πως το καθήκον δεν κοιτάζει ωράρια, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στο Ηράκλειο, στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας αστυνομικός του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή εκτός υπηρεσίας για να απολαύσει το μπάνιο του, παρατήρησε έναν άνδρα που κίνησε τις υποψίες του.

Με μια δεύτερη ματιά, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για έναν Ολλανδό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου αναζητούσαν με αγωνία οι Αρχές τις τελευταίες ώρες. Ο αλλοδαπός είχε διαφύγει νωρίτερα από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Το καθήκον και ο τραυματισμός

Χωρίς να υπολογίσει το ρίσκο και παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο ένστολος έδρασε ακαριαία. Πλησίασε τον άνδρα για να τον ακινητοποιήσει, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησε το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας άμεσα ενισχύσεις.

Η επιχείρηση, ωστόσο, εξελίχθηκε σε συμπλοκή σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr

Ο Ολλανδός προέβαλε σθεναρή και βίαιη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πάλης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο τραυματισμός του κρίνεται σοβαρός και αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τα καθήκοντά του για το επόμενο διάστημα.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες συνέδραμαν στον εγκλωβισμό του δράστη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον Ολλανδό και να του φορέσουν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στην επικίνδυνη καταδίωξη.

 

 

 

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