Φρανκ Μπερντ: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός ντράμερ των ZZ Top και ο μοναδικός χωρίς γενειάδα στο συγκρότημα

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Θλίψη στον κόσμο της ροκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Φρανκ Μπερντ, του θρυλικού ντράμερ των ZZ Top, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Ο εκ των θεμελιωτών του ήχου του συγκροτήματος «έσβησε» τη Δευτέρα στο Ρίτσμοντ του Τέξας, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη πέντε δεκαετιών.

Η ανακοίνωση του θανάτου

Ο Μπομπ Μέρλις, εκπρόσωπος του συγκροτήματος, επιβεβαίωσε την είδηση, αναφέροντας ότι ο Μπερντ πέθανε ενώ βρισκόταν υπό φροντίδα σε ξενώνα αποκατάστασης, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας. Δεν δόθηκε ακριβής αιτία θανάτου.

«Σήμερα, ο Έλγουντ και εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο, αληθινό γιο του Τέξας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Μπίλι Γκίμπονς.

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Οι ZZ Top ανακοίνωσαν επίσης ότι ακυρώνουν τις επόμενες δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις τους, στο Σολτ Λέικ Σίτι και στο Κολόραντο Σπρινγκς. Η τρέχουσα περιοδεία του συγκροτήματος θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο από το Όστιν.

Ο Μπερντ είχε αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας με την πάροδο των ετών. Το 2002 έχασε ορισμένες συναυλίες αφού υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση (σκωληκοειδεκτομή), ενώ το 2025 αποσύρθηκε «προσωρινά» λόγω μη διευκρινισμένων θεμάτων υγείας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ZZ Top ακύρωσαν απότομα μια εμφάνιση στο Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες, επικαλούμενοι «ανυπέρβλητα εμπόδια». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η υγεία του Μπερντ ήταν η αιτία, αν και πάλι δεν δόθηκαν λεπτομέρειες.

Ο αθόρυβος «βράχος» πίσω από τα ντραμς

Αν και δεν ήταν ιδρυτικό μέλος, ο Μπερντ ήταν ο επί σειρά ετών και καθοριστικός ντράμερ των ZZ Top. Συνδέθηκε με τον Γκίμπονς αφού οι ZZ Top κυκλοφόρησαν το πρώτο τους σινγκλ, «Salt Lick» -με ντράμερ τον Νταν Μίτσελ-, και ήταν υπεύθυνος για τον ερχομό του μπασίστα Ντάστι Χιλ.

Αν και η ταυτότητα των ZZ Top συνδέθηκε με τα ρεφρέν, τα εκρηκτικά ριφ και τις χαρακτηριστικές γενειάδες τους, ο μοναδικός χωρίς γένια, ο Φρανκ Μπερντ, του οποίου το επίθετο σημαίνει ειρωνικά «γενειάδα», ήταν η ραχοκοκαλιά που κρατούσε ολόκληρο το συγκρότημα.

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Ήταν «μάστορας» του Texas shuffle, ενός σταθερού ροκ ρυθμού απόλυτης ακρίβειας που κρατούσε το χαρακτηριστικό μπλουζ ροκ μπούγκι των ZZ Top σε κλασικές επιτυχίες όπως τα «Tush» και «La Grange».

Τα πρώτα χρόνια και η διαδρομή προς την κορυφή

Ο Μπερντ γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1949 στη μικρή πόλη Φράνκστον του Τέξας. Ξεκίνησε να παίζει σε μπάντες στο λύκειο και τελικά έγινε σταθερή αξία στη μουσική σκηνή του Ντάλας, όπου γνώρισε τον Χιλ.

Οι δυο τους έπαιξαν μαζί σε διάφορα συγκροτήματα τη δεκαετία του ’60, συμπεριλαμβανομένων των Warlocks, των American Blues, ακόμη και της διαβόητης ψεύτικης εκδοχής των Zombies που περιόδευε αφού το πραγματικό αγγλικό ψυχεδελικό ροκ γκρουπ είχε διαλυθεί.

Η καριέρα του Μπερντ σχεδόν σταμάτησε όταν η κοπέλα του έμεινε έγκυος. Το ζευγάρι παντρεύτηκε, άρχισε να μεγαλώνει το παιδί του και έζησε για ένα διάστημα με τους γονείς του Μπερντ.

Αλλά αφού μετακόμισε την οικογένειά του στο Χιούστον, ο Μπερντ γνώρισε τον Γκίμπονς, που τότε έπαιζε σε ένα γκρουπ που λεγόταν Moving Sidewalks. Ο Μπερντ προσχώρησε σύντομα, έφερε τον Χιλ και το συγκρότημα άλλαξε το όνομά του σε ZZ Top.

Υπό την καθοδήγηση του μάνατζερ και παραγωγού Μπιλ Χαμ, οι ZZ Top πέρασαν τα πρώτα τους χρόνια κάνοντας συνεχώς εμφανίσεις όπου μπορούσαν.

Αν και το ντεμπούτο τους το 1971, «ZZ Top’s First Album», απέτυχε να μπει στα τσάρτς ή να βγάλει αξιοσημείωτα σινγκλ, το γκρουπ δημιούργησε σταθερά τη φήμη του στο δρόμο περιοδεύοντας.

Μιλώντας στο Rolling Stone το 1984, ο Μπερντ πίστωσε στον Χαμ την έξυπνη τακτική να κλείνει τους ZZ Top ως support σε περιοδείες με ονόματα που δεν ήταν πιθανό να αφήσουν ιδιαίτερες εντυπώσεις στους κοινό.

Οι ZZ Top έκαναν τελικά τη μεγάλη τους επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Το άλμπουμ τους «Tres Hombres» το 1974 μπήκε στο Top 10 του Billboard 200, έγινε χρυσό και περιείχε το αξεπέραστο «La Grange».

Η συνέχεια του 1975, το «Fandango!», πήγε εξίσου καλά χάρη στο πρώτο Top 20 σινγκλ των ZZ Top, το «Tush».

Ωστόσο, παρά τη διαφαινόμενη επιτυχία, οι ZZ Top φαινόταν να μπερδεύουν τον μουσικό Τύπο, που έτεινε να τους απορρίπτει ή να τους βάζει στο ίδιο τσουβάλι με άλλες μπάντες του Southern Rock.

Η μάχη με τους καταχρήσεις και η χρυσή εποχή των ’80s

Μετά την κυκλοφορία ενός ακόμα άλμπουμ το 1976, του «Tejas», οι ZZ Top έκαναν ένα μικρό διάλειμμα, εν μέρει για να μπορέσει ο Μπερντ να απεξαρτηθεί.

Στο ντοκιμαντέρ «That Little Ol’ Band from Texas», ο Μπερντ παραδέχτηκε ότι ξόδεψε πολλά από τα χρήματα που κέρδισε εκείνη την περίοδο σε ναρκωτικά, ιδιαίτερα σε χάπια, κοκαΐνη και ηρωίνη.

Οι ZZ Top επέστρεψαν το 1979, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τη Warner Bros Records και κυκλοφορώντας το έκτο άλμπουμ τους, «Degüello».

Το LP έφτασε στο Νο 24 του Billboard 200 και ξεκίνησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία που είδε τη μπάντα να απολαμβάνει μια παρατεταμένη εμπορική κορύφωση κατά τη δεκαετία του ’80 και τις αρχές του ’90.

Εκείνη την περίοδο, οι ZZ Top κυκλοφόρησαν πολυπλατινένια άλμπουμ όπως το «Eliminator» (1983), το «Afterburner» (1985) και το «Recycler» (1990), σημείωσαν Top 10 σινγκλ όπως τα «Legs» και «Sleeping Bag», ενώ έγιναν σταθεροί θαμώνες του MTV χάρη στα αξιομνημόνευτα βίντεο κλιπ για τα «Gimme All Your Lovin’» και «Sharp Dressed Man».

Στις επόμενες δεκαετίες, οι ZZ Top συνέχισαν να ηχογραφούν και να κάνουν περιοδείες.

Εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2004, ενώ το 2012 κυκλοφόρησαν το «La Futura», το οποίο έμελλε να είναι το τελευταίο τους άλμπουμ με τον Χιλ, που απεβίωσε το 2021.

Ο Γκίμπονς και ο Μπερντ συνέχισαν τις περιοδείες χωρίς τον Χιλ, αν και τα προβλήματα υγείας του Μπερντ τον ανάγκαζαν περιστασιακά να μένει εκτός δρόμου.

Παράλληλα, ο Μπερντ είχε και εκμεταλλευόταν ένα ράντσο στο Ρίτσμοντ του Τέξας, ενώ διατηρούσε μεγάλη αγάπη για το γκολφ και τους αγώνες αυτοκινήτων. Μαζί με τη σύζυγό του, Ντέμπι, απέκτησαν δίδυμα αγόρια, ενώ βοήθησε επίσης στην ανατροφή της κόρης του από προηγούμενο γάμο.

Με πληροφορίες από: Rolling Stone