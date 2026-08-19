Ποιο είναι το Ελληνικό χωριό που «σπάει» το δημογραφικό αδιέξοδο – Τρίτεκνες ή πολύτεκνες οι περισσότερες οικογένειες

Η Χρυσομηλιά Μετεώρων αναδεικνύεται σε παράδειγμα αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, καθώς το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα, διατηρώντας τους νέους στον τόπο τους. Το ορεινό χωριό σφύζει από ζωή, με τους κατοίκους να ασχολούνται με παραδοσιακές εργασίες και τις υποδομές να αναβαθμίζονται συνεχώς.

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Χρυσομηλιά Μετεώρων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ώρα που η δημογραφική κρίση απλώνει βαριά τη σκιά της πάνω από ολόκληρη τη χώρα, η Χρυσομηλιά Μετεώρων έρχεται να ανατρέψει πλήρως την αρνητική εικόνα, αποτελώντας μια ηχηρή εξαίρεση στον κανόνα της ελληνικής υπαίθρου.
  • «Το 70% των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα», δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας, Νίκος Στεφόπουλος, καθώς οι νέοι μένουν στον τόπο τους και δημιουργούν οικογένειες.
  • Οι 500 μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται ενεργά με γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ το χωριό διαθέτει Δημοτικό Σχολείο και Βρεφονηπιακό Σταθμό. Ο Δήμος Μετεώρων επενδύει σε υποδομές, όπως αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου και του γηπέδου.

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Την ώρα που η δημογραφική κρίση απλώνει βαριά τη σκιά της πάνω από ολόκληρη τη χώρα, με τους περισσότερους δήμους της Θεσσαλίας να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση του πληθυσμού και τα λουκέτα σε σχολικές μονάδες να διαδέχονται το ένα το άλλο, ένα ορεινό χωριό στην Πίνδο έρχεται να ανατρέψει πλήρως την αρνητική εικόνα. Ο λόγος για τη Χρυσομηλιά του Δήμου Μετεώρων. Έναν τόπο που αποτελεί μια ηχηρή εξαίρεση στον κανόνα της ελληνικής υπαίθρου.

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«Το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα»

Εδώ, οι νέοι άνθρωποι παίρνουν τη συνειδητή απόφαση να μην ακολουθήσουν τον δρόμο της αστυφιλίας ή της μεταναστευσης. Μένουν στον τόπο τους, δημιουργούν οικογένειες και κρατούν το χωριό ζωντανό.

«Το 70% των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομηλιάς, Νίκος Στεφόπουλος. Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια στάση ζωής που τηρείται με συνέπεια και πέρα από γενιά σε γενιά σαν άγραφος νόμος. Στη Χρυσομηλιά, οι οικογένειες με δύο παιδιά θεωρούνται η εξαίρεση, καθώς οι νεότεροι συνεχίζουν πιστά την παρακαταθήκη των παππούδων τους.

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Ένα ζωντανό χωριό 900 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

Χτισμένη στις βόρειες υπώρειες της Νεράιδας, σε υψόμετρο 900 μέτρων και σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα, η Χρυσομηλιά σφύζει από ζωή. Το όνομά της το οφείλει στα «σκιούπια», μια τοπική ποικιλία από «χρυσά» μήλα που καλλιεργούνταν παλαιότερα στην περιοχή, ενώ σήμερα περιβάλλεται από ένα πυκνό δάσος με έλατα, καστάνια και κέδρους.

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Οι 500 μόνιμοι κάτοικοί της ασχολούνται ενεργά με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τις δασικές εργασίες. Το χωριό διαθέτει Δημοτικό Σχολείο και Βρεφονηπιακό Σταθμό, ενώ τα βράδια τα καφενεία και οι ταβέρνες γεμίζουν από νέους ανθρώπους που εργάζονται στην περιοχή και δεν διανοούνται να αποχωριστούν την καθημερινότητά τους στο χωριό.

Παρά το γεγονός ότι κάηκε από τις γερμανικές δυνάμεις το 1943, η Χρυσομηλιά διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχιτεκτονική της ταυτότητα, με πέτρινα σπίτια, το μοναστήρι των Ταξιαρχών, ιστορικά γεφύρια και παραδόσεις που κορυφώνονται στο μεγάλο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου.

Συνεχείς παρεμβάσεις στις υποδομές

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, υπογραμμίζει τη σημασία της ουσιαστικής στήριξης των ορεινών κοινοτήτων:

«Η Χρυσομηλιά είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα ζωντανού χωριού που κρατά τους ανθρώπους του. Τα τελευταία 2,5 χρόνια προσπαθούμε να είμαστε σταθερά δίπλα στα χωριά μας. Σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ αναβαθμίσαμε το Περιφερειακό Ιατρείο, ενώ εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο Αθλητισμού 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση του γηπέδου, που αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο 2027».

Ο κ. Αβραμόπουλος σημειώνει επίσης τις παρεμβάσεις στο σχολείο και τον βρεφονηπιακό σταθμό, τη μέριμνα για το αγροτικό οδικό δίκτυο, αλλά και τη βράβευση του χωριού με το Βραβείο «Ευπρέπειας 2024» από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος, καταλήγοντας πως η τοπική αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές που επιτρέπουν στους δημότες να δημιουργούν στον τόπο τους.

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