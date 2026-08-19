«Υπέφερα από πονοκεφάλους»: Πώς ένας άνδρας ανακάλυψε ότι είχε δυσανεξία στην γλουτένη

Ένας άνδρας άρχισε να υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους, κυρίως προς το τέλος της ημέρας, χωρίς αρχικά να γνωρίζει τι τους προκαλούσε. Η αναζήτηση της αιτίας τον οδήγησε να εξετάσει πιο προσεκτικά τη διατροφή του και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόταν ο οργανισμός του σε ορισμένες τροφές.

Στην πορεία, διαπίστωσε ότι η γλουτένη και τα γαλακτοκομικά προκαλούσαν ενοχλήσεις στον οργανισμό του και αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στην καθημερινή του διατροφή.

«Υπέφερα από πονοκεφάλους»: Πώς ένας άνδρας ανακάλυψε ότι είχε δυσανεξία στη γλουτένη

«Η γλουτένη δεν ταίριαζε ποτέ στον οργανισμό μου. Ίσως επειδή προέρχομαι από ένα περιβάλλον όπου καταναλώναμε περισσότερο ρύζι παρά σιτάρι», εξομολογήθηκε ο Suniel Shetty.

Ο δημοφιλής ηθοποιός από την Ινδία αποτελεί έναν από τους πιο γυμνασμένους ηθοποιούς του Bollywood και συνεχίζει να εμπνέει όσους αγαπούν τη φυσική κατάσταση. Κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά στις κάμερες, η ερώτηση που κυριαρχούσε στο μυαλό όλων ήταν μία: τι περιλαμβάνει η καθημερινή του διατροφή;

Σε συνέντευξή του στον Nikhil Kamath, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη διατροφή του αλλά και για τις αλλεργίες που αντιμετωπίζει. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η απλή διατροφή και η ολιστική προσέγγισή του για το ευ ζην, η οποία δεν βασίζεται στην υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνικών ροφημάτων ούτε στις ατέλειωτες ώρες στο γυμναστήριο.

«Υπέφερα από έντονους πονοκεφάλους προς το τέλος της ημέρας. Τελικά, αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα ξεκινούσε από το έντερο. Συνειδητοποίησα ότι η υγεία του εντέρου ήταν η ρίζα όλων των συμπτωμάτων», ανέφερε ο Shetty.

Με την πάροδο των ετών και τη βελτίωση των διαγνωστικών τεστ αλλεργίας, ανακάλυψε ότι είχε δυσανεξία στη γλουτένη. «Η γλουτένη δεν ταίριαζε ποτέ στον οργανισμό μου. Ίσως επειδή η καταγωγή μου συνδέεται με μια κουζίνα που βασίζεται στο ρύζι και όχι στο σιτάρι. Έπρεπε απλώς να επιστρέψω στις ρίζες μου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αυτή η μικρή αλλαγή είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευεξία του.

Η αλλαγή στην διατροφή που βελτίωσε άμεσα την καθημερινότητά του

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός παρατήρησε ότι ούτε τα γαλακτοκομικά ταίριαζαν στο πεπτικό του σύστημα. «Όπως με τη γλουτένη, έτσι και με τα γαλακτοκομικά είχα θέμα, καθώς η δυσανεξία στη λακτόζη μου δημιουργούσε ενοχλήσεις», σημείωσε.

Η αντικατάσταση των κλασικών γαλακτοκομικών με προϊόντα χωρίς λακτόζη έφερε αμέσως θετικά αποτελέσματα. Έκτοτε, ο Suniel Shetty αναμόρφωσε πλήρως το διαιτολόγιό του με τη βοήθεια διατροφολόγου, υιοθετώντας μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στα γεύματά του.

Τι περιλαμβάνει η διατροφή του Suniel Shetty

Ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι το πρωινό του περιλαμβάνει 3 με 4 ασπράδια αυγών, καθώς δεν του αρέσει ο κρόκος, τα οποία συνοδεύει με ψωμί ή τοστ χωρίς γλουτένη. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει για την εβδομάδα, προσαρμόζει τη διατροφή του και αυξομειώνει τις ποσότητες των γευμάτων.

Θερμίδες και πηγές πρωτεΐνης

Ο Suniel Shetty καταναλώνει περίπου 1.600 έως 1.700 θερμίδες την ημέρα, ενώ ορισμένες φορές φτάνει τις 1.900 όταν χρειάζεται να κάνει «φόρτωση» υδατανθράκων.

Πρωτεΐνη: Καλύπτει τις ανάγκες του μέσα από τα αυγά, το ψάρι, το κοτόπουλο και άλλες πηγές.

Υδατάνθρακες: Επιλέγει κυρίως το ρύζι, καθώς είναι η τροφή που ταιριάζει καλύτερα στο πεπτικό του σύστημα.

Ζάχαρη, αλάτι και ισορροπία

Ο ηθοποιός δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι καταναλώνει ζάχαρη και αλάτι, αλλά πάντα με μέτρο:

Ζάχαρη: «Δεν συμπαθώ τα υποκατάστατα. Επιλέγω είτε τα φρούτα είτε την κανονική ζάχαρη. Απολαμβάνω το τσάι μου, ένα φλιτζάνι το πρωί και ένα το απόγευμα, προσθέτοντας συνολικά μόλις 5-6 γραμμάρια ζάχαρης. Είναι ελάχιστη ποσότητα, αλλά μου δίνει την ενέργεια που χρειάζομαι», ανέφερε ο ίδιος.

Αλάτι: Προτιμά να μην μαγειρεύεται το αλάτι μέσα στο φαγητό, αλλά να το πασπαλίζει από πάνω ανάλογα με τη γεύση του, ενώ επιλέγει το κοινό αλάτι αντί για το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων.

Πώς διαχειρίζεται τις λιγούρες

Όταν έχει λιγούρες, ο ηθοποιός δεν τις στερείται, αλλά προσέχει αυστηρά τις ποσότητες. Καθώς θέλει πάντα κάτι γλυκό μετά το φαγητό, εφαρμόζει έξυπνα τρικ:

Πολτοποιεί φρούτα εποχής μαζί με γιαούρτι και τα καταψύχει, δημιουργώντας ένα σπιτικό παγωμένο γιαούρτι (frozen yogurt) που αντικαθιστά τα επεξεργασμένα γλυκά με πολλή ζάχαρη.

Βραδινό πριν τις 7:00 μ.μ. και καθημερινή κίνηση

Ο Shetty ολοκληρώνει το βραδινό του γεύμα αυστηρά μέχρι τις 7:00 το απόγευμα. Στη συνέχεια, φροντίζει να παραμένει δραστήριος για τουλάχιστον 30 λεπτά:

Περπατάει μετά τα γεύματα.

Επιλέγει τις σκάλες αντί για το ασανσέρ.

Αποφεύγει την καθιστική ζωή, ακόμα και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Επιπλέον, εφαρμόζει ασκήσεις αναπνοής και Pranayama (Πραναγιάμα – η γιόγκικη πρακτική του ελέγχου της αναπνοής) 3-4 φορές την εβδομάδα τα απογεύματα. «Δεν γνωρίζω σε τι ποσοστό με βοηθάει, αλλά μέχρι στιγμής είναι αυτό που με κρατάει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση», καταλήγει.

Προσοχή: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και οι διατροφικές ανάγκες δεν είναι ίδιες για όλους. Οι συνήθειες και οι επιλογές που μπορεί να βοηθούν ένα άτομο δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλες και για κάποιο άλλο. Για τον λόγο αυτό, πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή ή την καθημερινή ρουτίνα, είναι καλό να συμβουλεύεστε έναν γιατρό ή έναν ειδικό διατροφής, ώστε οι επιλογές σας να είναι ασφαλείς και προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες.