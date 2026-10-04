Όλες οι συγκινητικές στιγμές του Voice για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

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Πηγή: The Voice of Greece/ΣΚΑΪ
Πηγή: The Voice of Greece/ΣΚΑΪ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Voice του Σαββάτου ήταν αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκινώντας με την επιτυχία «Ανήκω σε μένα».
  • Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης μοιράστηκαν λόγια καρδιάς, με τον Καπουτζίδη να δηλώνει: «δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ».
  • Ο Πάνος Μουζουράκης επισήμανε την «πραγματική αμηχανία» και το σοκ που βιώνουν όλοι, ελπίζοντας να «ξεκλειδώσω και γω πράγματα για να καταλάβω πως το δέχομαι».

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Γεμάτο συγκινητικές στιγμές ήταν το Voice του Σαββάτου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη.

Με την επιτυχία “Ανήκω σε μένα” που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα ξεκίνησε το αφιέρωμα του The Voice στη μνήμη του λαοφιλούς ερμηνευτή το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτώβρη 2026 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αμέσως μετά την ερμηνεία των τριών coaches του μουσικού τάλεντ σόου, στη σκηνή ανέβηκαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης προκειμένου να μοιραστούν δυο λόγια καρδιάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

“Νιώθω λίγο σφιγμένος”

“Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, άκουσα μια φωνή στο ακουστικό να μου λέει: “είσαι λίγο σφιγμένος”. Και όντως, νιώθω λίγο σφιγμένος” παραδέχθηκε, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής του The Voice.

Με τη σειρά του, δε, ο Γιώργος Καπουτζίδης εκμυστηρεύτηκε πως “ήθελα πολύ να ‘μαι εδώ. Σκεφτόμουν ότι έτσι και αλλιώς θα ερχόμουν να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν όμως ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε. Ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ”.

“Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ” επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.

“Ελπίζω ότι κάπως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσω να ξεκλειδώσω και γω πράγματα για να καταλάβω πως το δέχομαι. Είναι μέρος του να καταλάβω το πένθος μου και πως το ζω, ίσως μέσα από αυτό να ξεκλειδωθεί και να μπορέσω να κάνω τον αποχαιρετισμό όπως θεωρώ ότι είναι χρέος μας να τον κάνουμε” συμπλήρωσε, από καρδιάς, ο γνωστός καλλιτέχνης στον αέρα του ΣΚΑΪ.

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