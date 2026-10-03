The Voice: Συγκίνησε και η Παπαρίζου για Μαζωνάκη: “Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του”- Δείτε βίντεο

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Έλενα Παπαρίζου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Έλενα Παπαρίζου συγκίνησε κατά τη διάρκεια της ειδικής εκπομπής του The Voice αφιερωμένης στον Γιώργο Μαζωνάκη, μοιραζόμενη τη δική της αλήθεια για τον καλλιτέχνη.
  • Η δημοφιλής ερμηνεύτρια και κριτής του The Voice επισήμανε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά πως «το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του».
  • «Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά», υπογράμμισε η Έλενα Παπαρίζου, σκουπίζοντας τα υγρά της μάτια, σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά.

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Συγκίνησε και η Έλενα Παπαρίζου κατά τη διάρκεια του Voice που είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής εκπομπής, μάλιστα, η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό και με τους υπόλοιπους παρευρισκομένους στο πλατό και μια δική της αλήθεια.

“Επειδή τα συζητάμε και αυτά, όλοι οι καλλιτέχνες και όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα σκοτάδια μας. Αλλά ο Γιώργος είχε και ένα εκτυφλωτικό φως που όμοιο του, εγώ, δεν είχα ξαναδεί σε άνθρωπο. Ήθελες να είσαι κοντά του” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης για να πάρει… πάσα η Έλενα Παπαρίζου.

“Ήταν τόσο αληθινός”

Τότε, λοιπόν, η δημοφιλής ερμηνεύτρια και κριτής του The Voice επισήμανε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά πως “το πιο βασικό με τον Γιώργο είναι ότι δεν έκρυβε τα σκοτάδια του”.

“Ήταν τόσο αληθινός, που δεν προσπαθούσε να βάλει ασπίδα και τα λοιπά. Όταν δεν ήταν ακόμα καλά, θα το έδειχνε και θα το έλεγα. Όταν το έλεγε, όμως, ήθελε να το ξεπερνάει” υπογράμμισε, σκουπίζοντας τα υγρά της μάτια, η Έλενα Παπαρίζου σ’ αυτή την ιδιαίτερη βραδιά για το The Voice στον ΣΚΑΪ.

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