Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες καταγγελίες για την 56χρονη γιατρό, έκανε «διάγνωση» ακόμα και για μετεμψύχωση – Έντονος καβγάς στη φυλακή για ένα… τσιγάρο

Νέες μαρτυρίες για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε η 56χρονη γιατρός στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γυναίκα που είχε επισκεφθεί το ιατρείο περιέγραψε στο MEGA ότι η 56χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε πρόγραμμα στον υπολογιστή της προκειμένου να μιλά στους ανθρώπους που την επισκέπτονταν για την «προηγούμενη ζωή» τους και την «αύρα» τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τους παρέπεμπε σε κατάστημα με κρυστάλλους και ενεργειακές πέτρες.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις, τις απολογίες των κατηγορουμένων, τα δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές και όσα καταγράφηκαν κατά τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο.

«Μας είπε τι ήμασταν στην προηγούμενη ζωή»

Η γυναίκα περιέγραψε στο MEGA όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν κατά την επίσκεψή της στο ιατρείο. «Πήρε την πρωτοβουλία να μας πει, μέσω του υπολογιστή της και ενός προγράμματος που είχε, τι ήμασταν στην προηγούμενη ζωή και, απευθυνόμενη σε μένα, μίλησε για έναν άνδρα στη Λατινική Αμερική, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, ο οποίος έπαιρνε τα λεφτά από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η 56χρονη φέρεται να έκανε ένα είδος «ψυχογραφήματος». «Έβλεπε στον υπολογιστή τον εσωτερικό σου κόσμο, σαν ακτινογραφία, η οποία είχε μία σκιά. Αυτή η σκιά ήταν η αύρα σου και, υποτίθεται, στη δική μου περίπτωση ήταν μαύρη».

Η γυναίκα αναφέρθηκε και σε όσα φέρεται να της είχε πει η 56χρονη σχετικά με την ιατρική ειδικότητά της. «Μας είχε πει, πάλι σε συζήτηση, ότι ήταν γυναικολόγος, είχε κάνει κανονικά την ειδικότητά της, την είχε δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο και την απέσυρε, γιατί ήθελε να ασχοληθεί με ολιστική ιατρική και δεν μπορούσαν, ας πούμε, να συνυπάρχουν αυτές οι δύο ειδικότητες μαζί».

Σύμφωνα με την καταγγελία, αφού η 56χρονη φέρεται να της είπε ότι η «αύρα» της ήταν μαύρη, την παρέπεμψε, έναντι 300 ευρώ, σε συγκεκριμένο κατάστημα με το οποίο, όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, συνεργαζόταν. «Αυτή συνεργαζόταν με ένα μαγαζί δίπλα, πήγαινε εκεί τους πελάτες της. Είχε κρυστάλλους και ενεργειακές πέτρες και διάφορα τέτοια, τα οποία τα έπαιρνες και τα κρατούσες σε έναν χώρο στο σπίτι σου ή τα έπιανες και σου έφτιαχναν την ψυχολογία».

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Η μαρτυρία για τον υπνωτισμό

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η σχέση της 56χρονης με υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει καταθέσει στον ανακριτή για την υπόθεση.

Μία δεύτερη γυναίκα που μίλησε στο MEGA υποστήριξε ότι η γιατρός τής είχε προτείνει να απευθυνθεί σε υπνωτιστή.

«Μου μίλησε για υπνωτισμό. Μου είπε: “Έχω έναν φίλο, ο οποίος είναι υπνωτιστής, αν θέλεις να κάνεις υπνωτισμό”. Της είπα: “Όχι, δεν θέλω”. Μου λέει: “Θέλω και εγώ να κάνω, αλλά φοβάμαι, δεν έχω προσπαθήσει ποτέ”».

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι η 56χρονη είχε μεγάλη ζήτηση και ότι κατάφερε να κλείσει ραντεβού μόνο επειδή φίλη της τής παραχώρησε το δικό της.

Τι υποστήριξε η 56χρονη για την πλασμαφαίρεση

Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις και οι απολογίες που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία παρουσιάζουν διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο και για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 56χρονη υπεραμύνθηκε ενώπιον του ανακριτή των μηχανημάτων και των θεραπειών που χρησιμοποιούσε, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν επωφελής για τους ασθενείς της.

«Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό, άλλωστε, είναι πολύ μικρή, 200 ml. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών».

Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη και να υποστηρίζει ότι ακολούθησε τη σωστή διαδικασία.

«Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου», φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή.

Στην απολογία της υποστήριξε ακόμη ότι αντέδρασε άμεσα όταν αντιλήφθηκε μεταβολές στις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Κατά τους ισχυρισμούς της, η πλασμαφαίρεση αποτελεί θεραπευτική διαδικασία που μπορεί να προσφέρει οφέλη στους ασθενείς, ενώ στο εγχειρίδιο λειτουργίας του μηχανήματος δεν αναφέρονταν συγκεκριμένες αντενδείξεις ή παρενέργειες που, κατά την εκτίμησή της, να συνδέονταν με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 56χρονη φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν ανάλογο περιστατικό με άλλον ασθενή και ότι, εάν γνώριζε πως η συγκεκριμένη διαδικασία μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία του τραγουδιστή, δεν θα προχωρούσε στην εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά διστακτικός απέναντι στη θεραπεία, κυρίως λόγω του οικονομικού κόστους. Κατά την εκδοχή που παρουσίασε στην απολογία της, ο τραγουδιστής συμφώνησε τελικά να υποβληθεί στη διαδικασία όταν του προτάθηκε να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση, ως δώρο.

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Ο 58χρονος σύζυγος της κατηγορούμενης κράτησε, πάντως, αποστάσεις από τη χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

«Δεν ακουμπάω κανένα από τα θεραπευτικά μηχανήματα. Δεν τα έχω ακουμπήσει αυτά τα μηχανήματα. Δεν είμαι αντίθετος στη χρήση τους, τη σέβομαι απόλυτα, αλλά είμαι αποστασιοποιημένος, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου. Το μηχάνημα της συζύγου μου ανήκει σε μία οριακή κατηγορία, η οποία μπαίνει κάτω από έναν γενικό όρο πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος και δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ».

Οι αντικρουόμενες περιγραφές για την ΚΑΡΠΑ

Διαφορετικές εκδοχές παρουσιάζονται στις απολογίες του ζευγαριού και για το ποιος ξεκίνησε την ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η 56χρονη κατέθεσε:

«Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι εάν ήμουν στο νοσοκομείο».

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Ο σύζυγός της περιέγραψε διαφορετικά όσα αντίκρισε όταν μπήκε στον χώρο.

«Όταν μπήκα μέσα, η σύζυγός μου δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στο μόνιτορ ασυστολία, κόρες ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση, αντιδρώσες στο φως, οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο. Έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο».

Διαφορετικές αναφορές υπάρχουν και σε σχέση με τη χρήση του απινιδωτή.

Ο 58χρονος κατέθεσε: «Ξέραμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε».

Η 56χρονη ανέφερε από την πλευρά της: «Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ, καθώς και του “Ελπίς”. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή».

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Οι διαφορετικές εκδοχές για το ασθενοφόρο

Αντικρουόμενες είναι οι περιγραφές και για όσα ακολούθησαν όταν έφτασε το ΕΚΑΒ.

Διασώστρια του ΕΚΑΒ φέρεται να επανέλαβε στην κατάθεσή της στον ανακριτή ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν προσφέρθηκε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Η 56χρονη αρνήθηκε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

«Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω, γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος».

Διαφορετική εξήγηση έδωσε ο 58χρονος:

«Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω. Ούτε η σύζυγός μου είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του “Ελπίς”. Όποιες πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή».

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή φέρεται να τους είχε προκαλέσει εντύπωση.

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Οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στα κινητά

Σημαντικό μέρος της δικαστικής έρευνας αφορά πλέον τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές συσκευές, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που έχει διαταχθεί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει, σε ένα από τα κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί διαδικτυακή αναζήτηση με τη φράση «αντίδοτο για προποφόλη».

Σε κινητό που εξετάζεται από τις Αρχές φέρεται επίσης να εντοπίστηκε αναζήτηση με τη φράση «Μυδρίαση. Τι κάνω;».

Παράλληλα, από κινητό τηλέφωνο της 56χρονης ανακτήθηκε φωτογραφία, την οποία φέρεται να είχε αποστείλει στον υπνοθεραπευτή και στη συνέχεια να είχε διαγράψει. Η φωτογραφία φέρεται να σχετίζεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στα στοιχεία που εξετάζονται περιλαμβάνονται και τα δεδομένα από το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε. Αυτά φέρεται να δείχνουν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε αρχίσει, ενώ κατά τη διάρκειά της καταγράφηκαν διαδοχικοί συναγερμοί.

Ο ανακριτής έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τηλέφωνα προσώπων που φέρεται να γνωρίζουν τι συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι του τραγουδιστή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το επεισόδιο στις φυλακές Κορυδαλλού

Η 56χρονη βρίσκεται προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού εδώ και περίπου 15 ημέρες. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, η συμβίωσή της με άλλες κρατούμενες φέρεται να χαρακτηρίζεται από εντάσεις, ενώ κάποιες από αυτές φέρονται να της έχουν αποδώσει ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η κατηγορούμενη φέρεται να είχε έντονο διαπληκτισμό με συγκρατούμενή της, με αφορμή ζητήματα καθαριότητας και καπνίσματος μέσα στο κελί.

Η ένταση φέρεται να προκλήθηκε όταν η άλλη κρατούμενη κάπνισε στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού και η 56χρονη εξέφρασε έντονα την ενόχλησή της.