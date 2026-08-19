Λάρισα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε υπόγειο – Δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και 1,5 χρόνο

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Το άψυχο σώμα μίας γυναίκας εντόπισαν οι αρχές στη Λάρισα σήμερα το πρωί, στο υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό 28η Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή για διάστημα τουλάχιστον 1,5 έτους, καθώς μάρτυρες δήλωσαν στο onlarissa.gr, ότι «δεν είχε πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024».

Σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις από το σώμα έδειξαν ότι η θανούσα είχε εκπνεύσει εδώ και καιρό.

Η ίδια μαρτυρία ανέφερε: «Ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της».

Η 60χρονη είχε μία αδελφή, που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Για την περισυλλογή και μεταφορά της σορού δεν προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά απευθείας όχημα γραφείου τελετών.