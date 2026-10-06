Θεσσαλονίκη: Έκτη ημέρα απεργίας των ψαράδων – «Θα μείνουμε εδώ επ’ αόριστον», διαμηνύουν – ΒΙΝΤΕΟ

Η Θεσσαλονίκη βιώνει την έλλειψη στα φρέσκα ψάρια καθώς οι αλιείς βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για έκτη συνεχόμενη μέρα. Το αποτέλεσμα είναι όλα τα καΐκια και οι τράτες να είναι αγκυροβολημένα στην παλιά παραλία, ενώ την ίδια ώρα οι πάγκοι στην αγορά είναι σχεδόν άδειοι από ψάρια. Ταυτόχρονα, οι ταβέρνες έχουν έλλειψη από φρέσκο ψάρι.

Για παράδειγμα, η ιστορική αγορά στο Καπάνι, που φημίζεται για το διαλεχτό κρέας και τα ποιοτικά της ψαρικά, από χθες Δευτέρα ξεμένει τόσο από ψάρια όσο κι από κόσμο καθώς κανείς πια δεν περπατά στα σοκάκια των ιχθυοπωλών, σύμφωνα με το voria.gr.

Οι επαγγελματίες αγωνιούν, στηρίζοντας όμως των αγώνα των ψαράδων, αλλά παράλληλα αισιοδοξούν ότι σύντομα η κυβέρνηση θα έρθει σε συμφωνία μαζί τους και η κανονικότητα στην αγορά θα επιστρέψει.

«Η απεργία των αλιέων έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Υπολειτουργούμε, δουλεύουμε με ιχθυοτροφικά ψάρια και κάθε ημέρα καταγράφουμε ζημιές. Ελπίζουμε όμως το θέμα να λυθεί γρήγορα», λέει στη Voria.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Σ.Επ.Ι.Κ.), Χρήστος Νικολόπουλος.

«Παρότι είμαστε στην αρχή της νέας αλιευτικής περιόδου, δεν έχουμε πια απόθεμα για να δουλέψουμε», προσθέτει, λέγοντας ακόμη ότι «στηρίζουμε τους αλιείς στον αγώνα που κάνουν, γιατί είναι πολύ δύσκολη και με πολλά ρίσκα η δουλειά τους, η οποία χρειάζεται πολύ κόπο». Παράλληλα, τονίζει ότι οι επαγγελματίες αισιοδοξούν πως, σύντομα, η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και η απεργία θα λήξει.

Κλιμακώνουν οι ψαράδες

«Θα μείνουμε εδώ επ’ αόριστον», λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης και Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας.

«Συζητάμε είτε για να κλείσουμε εκ νέου τον δρόμο είτε για να αποκλείσουμε το λιμάνι», προσθέτει, τονίζοντας πως εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αλιέων, με κορυφαίο εκείνο της επιδότησης του πετρελαίου, η απεργία δεν πρόκειται να λήξει.

«Από 1 Οκτωβρίου δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι», εξηγεί ακόμη ο κ. Τσιπούρας, λέγοντας πως όσα ψάρια υπάρχουν στους πάγκους είναι είτε εισαγόμενα είτε από ιχθυοκαλλιέργειες.

«Σε λίγο θα τελειώσουν κι αυτά», προσθέτει, μιλώντας παράλληλα για φαινόμενα αισχροκέρδειας, όπως αυτό στο οποίο αγόρασαν παρανόμως ψάρια από την Τουρκία μετά από ραντεβού σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη. «Τα φαινόμενα αυτά θα παταχθούν», λέει σχετικά.

Τέλος, σε σχέση με τον αριθμό των παραταγμένων παράκτιων αλιευτικών μηχανημάτων τα οποία φαίνεται να λιγοστεύουν στην παλιά παραλία, ο κ. Τσιπούρας διαβεβαιώνει πως έχουν αποχωρήσει προσωρινά λόγω του κυματισμού που δεν τους επιτρέπει να είναι δεμένα εκεί.

«Από αύριο θα έρθουν άλλα 30 αλιευτικά μέσης αλιείας από τη Μηχανιώνα», συμπληρώνει.

Χωρίς φρέσκο ψάρι οι ψαροταβέρνες

Σημειώνεται ότι πλήττεται και ο τομέας της εστίασης.

Ο ταμίας της Ένωσης Εστιατόρων Νομού Θεσσαλονίκης και επιχειρηματίας, Στέφανος Τσιακίρης, περιγράφει στο emakedonia.gr τη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του κλάδου.

«Οι πελάτες μας ρωτάνε κάθε μέρα αν έχουμε φρέσκα ψάρια και αυτή τη στιγμή αδυνατούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Κάθε πρωί πήγαινα ο ίδιος να αγοράσω τα ψάρια που σερβίρω στο κατάστημα. Πλέον, δεν μπορώ να το κάνω. Δουλεύουμε μόνο με ιχθυοτροφικά ψάρια όσο υπάρχουν διαθέσιμα. Το κόστος στο ψάρι, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ψαράδων θα είναι για τους πελάτες σαν να αγοράζουν “χαβιάρι”. Οι καταναλωτές βολεύονται με κάποια ψάρια ιχθυοτροφείου, μπακαλιάρο και θαλασσινά (χταπόδια και θράψαλα), που είναι κατά κύριο λόγο κατεψυγμένα. Ωστόσο, όλοι ψάχνουν τον φρέσκο γαύρο και τη σαρδέλα», ανέφερε ο κ. Τσιακίρης.

“Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν ψάρια. Περιμένουμε όλοι οι επαγγελματίες τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη στους αλιείς αλλά και ο ενεργειακό κόστος που μαστίζει την εστίαση. Ενδεχομένως, με τη νέα κατάσταση να υπάρξουν και άλλες ανατιμήσεις”, δήλωσε και συνέχισε “Οι καταστηματάρχες που σερβίρουν αποκλειστικά ψάρια και θαλασσινά, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Τα καταστήματα που έχουμε και κρέατα μπορούμε να στηριχθούμε κάπου. Όμως, ο κόσμος που μας ξέρει γνωρίζει για τα φρέσκα ψάρια που έχουμε καθημερινά. Πλέον, αυτό τον κόσμο δεν θα μπορώ να τον εξυπηρετήσω και θα ψάξει να αντικαταστήσει το ψάρι με κάτι άλλο”.

Το δίλημμα για τους εστιάτορες είναι μεγάλο. Την ώρα που στην αγορά κυκλοφορούν όλο και περισσότερα εισαγόμενα και κατεψυγμένα ψάρια, πολλοί επαγγελματίες αρνούνται να αλλάξουν την ποιότητα των πιάτων τους, περιορίζοντας τα πιάτα τους. Στη ρίζα του ακινητοποιημένου αλιευτικού στόλου βρίσκεται το υπέρογκο κόστος λειτουργίας και καυσίμων που “λυγίζει” τους αλιείς. Ένα κόστος που μοιραία, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, θα μετακυλήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα.

“Η εστίαση αυτή τη στιγμή ακροβατεί. Έχουμε κάποια δουλειά, αλλά τα έξοδα είναι τόσα πολλά που δεν τα προλαβαίνουμε. Χρειαζόμαστε δανικά για να επιβιώσουμε”, υπογράμμισε ο κ. Τσιακίρης.

Αλιείς και εστιάτορες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, ζητώντας άμεσες λύσεις για το κόστος ενέργειας και καυσίμων, πριν η κρίση αυτή αποβεί μοιραία για δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου.