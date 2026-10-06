Υεμένη: Στρατιώτες πατούν με τα οχήματά τους αντάρτες Χούθι, ενώ έχουν παραδοθεί – Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες

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Απίστευτη βαρβαρότητα στην Υεμένη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Στόχος είναι η ανακατάληψη των περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι και την Κυριακή ο Ρασάντ αλ Αλιμί, πρόεδρος του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης γνωστοποίησε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάκτηση των εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πάλι το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω αυτής στη Διώρυγα του Σουέζ και τη Μεσόγειο.

Όμως, οι σκηνές που έρχονται στη δημοσιότητα είναι φρικιαστικές, ντροπή για το ανθρώπινο είδος. Ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις προελαύνουν, πατούν κυριολεκτικά και παρασέρνουν στο πέρασμά τους αντάρτες Χούθι που παραδίνονται ή είναι τραυματίες στο έδαφος.

Πηγές στην υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 115 μέλη των δυνάμεών της σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, στα πλήγματα με πυραύλους και σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) των Χούθι στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως γύρω από το στρατηγικό στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ και την πόλη Τάιζ.

Από την πλευρά τους, στρατιωτικές πηγές των Χούθι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 160 από τους μαχητές τους σκοτώθηκαν, κυρίως σε σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στις ίδιες αμφισβητούμενες περιοχές, όπως και στο προπύργιο των Χούθι, τη Σααντά (βόρεια).

Προσοχή ακολουθούν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες:

🚨 The Houthis are almost done. Yemen’s government says it has taken the Bab al Mandeb coast and Dhubab including the airport and cut the road to Mokha.

Saudi led coalition: 100 fighter jets in “Operation Dawn of Yemen”

Air cover over the strait, around the clock 324 Houthi targets hit PLC chief al Alimi:

restore the state. Retake Sanaa. End the coup. Their Red Sea chokehold is breaking. The strait moves about 12% of global trade. — Martin (@Martin_Sedi) October 5, 2026