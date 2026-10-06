Υεμένη: Στρατιώτες πατούν με τα οχήματά τους αντάρτες Χούθι, ενώ έχουν παραδοθεί – Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται στην Υεμένη, με τις κυβερνητικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία, να εξαπολύουν αντεπίθεση για την ανακατάληψη εδαφών από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι. Εν μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, έρχονται στο φως φρικιαστικές σκηνές όπου στρατιώτες πατούν με οχήματα παραδοθέντες ή τραυματισμένους αντάρτες Χούθι, προκαλώντας διεθνή ανησυχία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απίστευτη βαρβαρότητα στην Υεμένη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.
  • Ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις προελαύνουν, πατούν κυριολεκτικά και παρασέρνουν στο πέρασμά τους αντάρτες Χούθι που παραδίνονται ή είναι τραυματίες στο έδαφος.
  • Σύμφωνα με πηγές, 115 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων και πάνω από 160 μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πάλι το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

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Απίστευτη βαρβαρότητα στην Υεμένη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Στόχος είναι η ανακατάληψη των περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι και την Κυριακή ο Ρασάντ αλ Αλιμί, πρόεδρος του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης γνωστοποίησε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι.

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Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάκτηση των εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πάλι το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω αυτής στη Διώρυγα του Σουέζ και τη Μεσόγειο.

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Όμως, οι σκηνές που έρχονται στη δημοσιότητα είναι φρικιαστικές, ντροπή για το ανθρώπινο είδος. Ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις προελαύνουν, πατούν κυριολεκτικά και παρασέρνουν στο πέρασμά τους αντάρτες Χούθι που παραδίνονται ή είναι τραυματίες στο έδαφος.

Πηγές στην υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 115 μέλη των δυνάμεών της σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, στα πλήγματα με πυραύλους και σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) των Χούθι στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως γύρω από το στρατηγικό στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ και την πόλη Τάιζ.

Από την πλευρά τους, στρατιωτικές πηγές των Χούθι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 160 από τους μαχητές τους σκοτώθηκαν, κυρίως σε σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στις ίδιες αμφισβητούμενες περιοχές, όπως και στο προπύργιο των Χούθι, τη Σααντά (βόρεια).

Προσοχή ακολουθούν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες:

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