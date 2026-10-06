Γερμανία: Συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών

«Σεισμός» στη Γερμανία μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Άουγκουστ Χάνινγκ, με την υποψία της κατασκοπείας.

Ο Χάνινγκ και ένας πρώην υπάλληλος υπηρεσίας συνελήφθησαν νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδουν τα δίκτυα WDR και NDR και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία διερευνά τον επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών κατά την περίοδο 1998-2005 για «προδοτική κατασκοπεία, αποκάλυψη κρατικών απορρήτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία».

Άλλος ένας υπάλληλος της BND, ο Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος εργαζόταν στην υπηρεσία έως και την περασμένη άνοιξη και υπηρετούσε ως επικεφαλής προσωπικού κατά την περίοδο προεδρίας του κ. Χάνινγκ, διερευνάται για «συνέργεια σε απόπειρα προδοσίας και προδοτική κατασκοπεία» τουλάχιστον έως το 2022. Σύμφωνα με την BILD, o 80χρονος σήμερα Χάνινγκ φέρεται να αγόρασε απ’ αυτόν διαβαθμισμένες πληροφορίες έναντι χρηματικής αμοιβής, με σκοπό «να τις μεταπωλήσει ως μέρος του συμβουλευτικού του έργου».

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι ο πρώην αρχηγός της BND χρησιμοποίησε τις πληροφορίες προκειμένου να συντάξει εκτίμηση ασφαλείας για ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις. Τα WDR, NDR και η SZ διευκρινίζουν πάντως ότι δεν επρόκειτο για ρωσική υπηρεσία. Σε άλλη περίπτωση, ο Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα της BND σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα.

Οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή

Ο πρώην επικεφαλής της BND συνελήφθη νωρίς το πρωί από δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στην κατοικία του στο Νορντβάλντε, κοντά στο Μούνστερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ ο Μάνφρεντ Ντ. συνελήφθη στη Βαυαρία. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου το αργότερο αύριο.

Πώς άρχισε η μυστική έρευνα

Τα πρώτα στοιχεία για τη δράση του Άουγκουστ Χάνινγκ ανακαλύφθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο έρευνας για τη δίκη της επιχειρηματία Κριστίνα Μπλοκ, η οποία κατηγορείτο για την απαγωγή των δύο παιδιών της, λόγω διαφωνίας για την επιμέλειά τους με τον πρώην σύζυγό της. Ο Χάνινγκ φέρεται μάλιστα να είχε εμπλακεί σε μια προηγούμενη απόπειρα απαγωγής τους, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνείται.

Κατά την αξιολόγηση του υλικού που βρέθηκε τότε στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων με εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες από την BND, στις οποίες ο συλληφθείς δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση – μεταξύ άλλων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τον ρωσικό στρατό, αλλά και στοιχεία από συνεργαζόμενες μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών.

Μετά την αξιολόγηση των εγγράφων από τις υπηρεσίες του Αμβούργου, ο φάκελος παραδόθηκε στις ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη δική τους – μυστική- έρευνα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ που διεξήγαγαν τη δημοσιογραφική έρευνα, παραμένει μέχρι τώρα ασαφές πώς ο Μάνφρεντ Ντ. κατάφερε να βγάλει το υλικό από την BND και να το παραδώσει στον πρώην προϊστάμενό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ