Φίλιππος Καμπούρης: «Ας μη βιαζόμαστε να προεξοφλήσουμε την ενοχή του, ας μην τον συκοφαντούμε» λέει ο νομικός σύμβουλος του ΛΑΟΣ

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Στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, για υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, αναφέρθηκε ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος δεν έχει αναλάβει επίσημα την υπεράσπισή του παρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ, ωστόσο συνδέεται μαζί του με προσωπική φιλία.

Ο Βασίλης Νουλέζας ανέφερε ότι είναι ένας από τους νομικούς συμβούλους του ΛΑΟΣ και, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό τοποθετήθηκε για την υπόθεση και τις κατηγορίες που εξετάζονται, ζητώντας να μην υπάρξει προκαταβολική καταδίκη πριν αποσαφηνιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας.

«Βιαζόμαστε να προεξοφλήσουμε την ενοχή»

Αρχικά κάλεσε σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι η σύλληψη δεν σημαίνει αυτομάτως και ενοχή. «Να συστήσω ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση σε όλους. Και να μην βιαστούμε να προεξοφλήσουμε την ενοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να αναμένουν όλοι τα στοιχεία της υπόθεσης και να φανεί ποιες ακριβώς κατηγορίες θα αποδοθούν και κατά πόσο αυτές θα στηρίζονται στα πραγματικά δεδομένα.

«Ιδιαίτερη σημασία θα έχει το διαβιβαστικό έγγραφο που θα σταλεί στην Εισαγγελία, καθώς από εκεί θα προκύψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ποινική διαδικασία» εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο

Ο Βασίλης Νουλέζας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και στη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία.

«Σίγουρα υπάρχει ζήτημα οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Όταν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ ασκείται ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον υπάρχει και μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, που είναι ποινικό αδίκημα. Ακούω για απάτη. Για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απάτης, υποκειμενικά θέλει δόλο και αντικειμενικά να παριστάνεις κάτι ψευδές ως αληθές» είπε.

«Ας μην τον συκοφαντούμε»

Ο Βασίλης Νουλέζας στάθηκε στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη, ζητώντας να μην προεξοφληθεί ο ρόλος του στην υπόθεση πριν εξεταστούν όλα τα στοιχεία.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για έναν άνθρωπο με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και ζήτησε να μην υπάρξει συκοφαντική αντιμετώπισή του πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

«Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος. Ας μην τον συκοφαντούμε. Δεν εξυπηρετεί όλος αυτός ο θόρυβος» κατέληξε ο κ. Νουλέζας.