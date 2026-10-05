Ενώπιος Ενωπίω: Ο Πέτρος Κουσουλός καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου στις 24:00

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Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πέτρο Κουσουλό.

Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

Ποια είναι τα μυστικά των επιτυχημένων εκπομπών του;

Τι γνωρίζει για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη;

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Μαρία Παπακωστοπούλου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Γαλάνη

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