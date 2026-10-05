«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αρχίζουν εντός Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 95% – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος προκειμένου να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτός απροόπτου εντός Οκτωβρίου και κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα του τρέχοντος μήνα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά σπίτια, που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025, και στην συνέχεια θα «τρέξει» το πρόγραμμα και για τις ανοιχτές κατοικίες. Πρόγραμμα στο οποίο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση «όλοι όσοι έχουν κλειστά σπίτια και κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας θα λάβουν επιδότηση». Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία, εκδόθηκαν 93.500 βεβαιώσεις εκλεξιμότητας, εκ των οποίων οι περίπου 80.000 αφορούν ανοιχτά σπίτια τα οποία κατοικούνται και 13.500 κλειστά, δηλαδή σπίτια που δεν κατοικούνται ενώ συνολικά την πλατφόρμα επισκέφθηκαν πάνω από 420.000 χρήστες.

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