Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Η φοιτήτρια και ο δικηγόρος της δέχονται απειλές για να αποσυρθεί η αγωγή του ομαδικού βιασμού

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Σε σκοτεινά μονοπάτια εισέρχεται η υπόθεση της καταγγελλόμενης σεξουαλικής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στην Ιθάκη της Νέας Υόρκης, καθώς η φοιτήτρια -20 ετών τότε- που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη δέχεται πλέον ευθείες απειλές με στόχο την απόσυρση της αγωγής της.

Παράλληλα, το κύμα εκφοβισμού έχει επεκταθεί σε γυναίκες που στοχοποιήθηκαν λανθασμένα ως η καταγγέλλουσα, αλλά και στον ίδιο τον δικηγόρο της, ενώ το πανεπιστημιακό ίδρυμα δέχεται σφοδρές πιέσεις για τους χειρισμούς του.

Στο στόχαστρο η «Jane Doe», άλλες γυναίκες και ο δικηγόρος της

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της γυναίκας, Τόμας Τζιούφρα, μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN, άτομα που προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα της πελάτισσας του έχουν επιτεθεί λεκτικά και απειλήσει τουλάχιστον τρεις γυναίκες, θεωρώντας εσφαλμένα ότι πρόκειται για την ίδια.

Η πρώην φοιτήτρια του Κορνέλ αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Jane Doe».

«Έχει λάβει πολλαπλές απειλές, ενώ απειλές λαμβάνουν ακόμη και γυναίκες που δεν είναι καν η Jane Doe», δήλωσε ο Τζιούφρα.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι δέχθηκε και ο ίδιος απειλή. Ο Τζιούφρα δεν κατονόμασε τους υπεύθυνους ούτε διευκρίνισε εάν οι απειλές έχουν αναφερθεί στις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του NBC News για πρόσθετες πληροφορίες.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει κάνει την εμφάνισή του ένα κύμα αλληλεγγύης, τύπου #MeToo, όπου γυναίκες δημοσιεύουν περιεχόμενο με τη φράση «Είμαι η Jane Doe» (I am Jane Doe).

Αυτό σχεδιάστηκε σκοπίμως για να «μπερδέψει» τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να δυσκολέψει την ταυτοποίησή του θύματος.

Η αγωγή

Η «Jane Doe» κατέθεσε αγωγή τον περασμένο μήνα κατά του Πανεπιστημίου Κορνέλ και επτά μελών της αδελφότητας Chi Phi, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση επί ώρες το διάστημα 19–20 Οκτωβρίου 2024, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κεταμίνης, αλκοόλ και μαριχουάνας.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους χειρισμούς του ιδρύματος και των τοπικών αρχών.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, διόρισε την περασμένη εβδομάδα τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα για να εξετάσει εάν συντρέχουν λόγοι άσκησης ποινικών διώξεων.

Σε επιστολή της Κάθι Χόκουλ που περιήλθε στην κατοχή του CNN και αναγνώστηκε δημόσια κατά τη διάρκεια φοιτητικής συγκέντρωσης στην Ιθάκη, όπου εδρεύει το Κορνέλ, η κυβερνήτης υπογράμμισε: «Όσα έχουμε μάθει για τον χειρισμό αυτής της υπόθεσης είναι φρικιαστικά. Κανένας νέος άνθρωπος που εμφανίζεται ζητώντας βοήθεια δεν πρέπει να αγνοείται ή να απορρίπτεται ποτέ. Και κανείς δεν πρέπει να αφήνεται να αναρωτιέται αν οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του θα είναι εκεί όταν τους χρειάζεται περισσότερο».

Οι παραλείψεις της έρευνας και η απάντηση του Κορνέλ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, η αστυνομία του Κορνέλ είχε ανακρίνει μάρτυρες και είχε λάβει ανώνυμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας το 2024.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας της κομητείας Τομπκινς, Μάθιου Βαν Χαούτεν, δεν εξέτασε αυτά τα πρόσθετα στοιχεία πριν αποφασίσει να μην ασκήσει διώξεις τότε.

Ο Βαν Χαούτεν υπερασπίστηκε την απόφασή του, υποστηρίζοντας ότι η αρχική εξασέλιδη κατάθεση της «Jane Doe» στην αστυνομία δεν περιείχε ισχυρισμούς για εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η φοιτήτρια που υπέβαλε την αγωγή υποστηρίζοντας ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από επτά άνδρες στο οίκημα της αδελφότητας, είπε στην αστυνομία λίγες εβδομάδες μετά το συμβάν ότι μπορούσε να «πει με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκε», σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS New York, το οποίο επικαλείται απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων με τους ερευνητές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, δήλωσε ότι το ίδρυμα πρέπει να βελτιώσει τη στάση του και προανήγγειλε ότι το διοικητικό συμβούλιο θα ανακοινώσει ανεξάρτητη έρευνα για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

«Όσα συνέβησαν στην Jane Doe το 2024 είναι βαθιά ανησυχητικά», ανέφερε ο Κότλικοφ σε βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

«Εγείρουν σπαρακτικά και ανησυχητικά ζητήματα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, την απανθρωποποίηση και πτυχές της κουλτούρας των πάρτι, της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών».