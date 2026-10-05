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Κυβερνοεπίθεση στη Δανία: Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο μητρώο 8,8 εκατομμυρίων πολιτών

Σοβαρό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης σημειώθηκε στη Δανία, με χάκερ να αποκτούν πρόσβαση στο εθνικό μητρώο CPR και να εκθέτουν ονόματα, διευθύνσεις και προσωπικούς αριθμούς 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων και εγγεγραμμένων προσώπων, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόσβαση εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας και έχει έκτοτε ανακληθεί, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα και εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Δανία χάκερ
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο εθνικό μητρώο της Δανίας, εκθέτοντας τα προσωπικά δεδομένα 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων και εγγεγραμμένων πολιτών, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Η παράνομη πρόσβαση αφορούσε κυρίως ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς CPR, και εξασφαλίσθηκε αρχικά μέσω δανέζικης εταιρείας, αν και έκτοτε έχει ανακληθεί.
  • Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά σοβαρό» από την υπουργό Κριστίνα Εγκελουντ, με τις αρχές να έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή επανάληψης.

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Σοβαρό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης σημειώθηκε στη Δανία, όπου χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο εθνικό μητρώο, εκθέτοντας τα προσωπικά δεδομένα 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων και εγγεγραμμένων πολιτών, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της χώρας.

«Η διοίκηση του εθνικού αρχείου (CPR) διαπίστωσε ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα εξασφάλισαν παράνομη πρόσβαση κυρίως στα ονόματα, τις διευθύνσεις καθώς και στους αριθμούς CPR (που αντιστοιχούν στον προσωπικό αριθμό) περίπου 8,8 εκατομμύριων καταγεγραμμένων προσώπων (που βρίσκονται στην ζωή, έχουν μεταναστεύσει, έχουν πεθάνει κλπ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πώς αποκτήθηκε η πρόσβαση

Διεξάγεται έρευνα και οι δράστες της ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίσθηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Εκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.

Την Παρασκευή οι αρχές ενημερώθηκαν για «ανωμαλία» στο σύστημα CPR κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Μέτρα ασφαλείας

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η υπουργός Κριστίνα Εγκελουντ. «Μαζί με όλες τις αρμόδιες αρχές, χαρτογραφούμε τις πλήρεις διαστάσεις του περιστατικού».

Επειτα από την διαρροή αυτή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων επεισοδίων.

Το εθνικό μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία 11 εκατομμυρίων ατόμων. Εκτός όσων βρίσκονται σήμερα στην ζωή και κατοικούν στη Δανία, περιλαμβάνει στοιχεία ανθρώπων που έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει.

Πρόσωπα η διεύθυνση ή το όνομα των οποίων είναι προστατευμένα δεν επηρεάσθηκαν από την διαρροή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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