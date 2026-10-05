Κυβερνοεπίθεση στη Δανία: Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο μητρώο 8,8 εκατομμυρίων πολιτών

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Σοβαρό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης σημειώθηκε στη Δανία, όπου χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο εθνικό μητρώο, εκθέτοντας τα προσωπικά δεδομένα 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων και εγγεγραμμένων πολιτών, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της χώρας.

«Η διοίκηση του εθνικού αρχείου (CPR) διαπίστωσε ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα εξασφάλισαν παράνομη πρόσβαση κυρίως στα ονόματα, τις διευθύνσεις καθώς και στους αριθμούς CPR (που αντιστοιχούν στον προσωπικό αριθμό) περίπου 8,8 εκατομμύριων καταγεγραμμένων προσώπων (που βρίσκονται στην ζωή, έχουν μεταναστεύσει, έχουν πεθάνει κλπ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πώς αποκτήθηκε η πρόσβαση

Διεξάγεται έρευνα και οι δράστες της ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίσθηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Εκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.

Την Παρασκευή οι αρχές ενημερώθηκαν για «ανωμαλία» στο σύστημα CPR κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Μέτρα ασφαλείας

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η υπουργός Κριστίνα Εγκελουντ. «Μαζί με όλες τις αρμόδιες αρχές, χαρτογραφούμε τις πλήρεις διαστάσεις του περιστατικού».

Επειτα από την διαρροή αυτή, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων επεισοδίων.

Το εθνικό μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία 11 εκατομμυρίων ατόμων. Εκτός όσων βρίσκονται σήμερα στην ζωή και κατοικούν στη Δανία, περιλαμβάνει στοιχεία ανθρώπων που έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει.

Πρόσωπα η διεύθυνση ή το όνομα των οποίων είναι προστατευμένα δεν επηρεάσθηκαν από την διαρροή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ