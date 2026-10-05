Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα: Αναφορές για τραυματίες – Οι πρώτες εικόνες από το σημείο – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Έκρηξη, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πιθανότατα προκλήθηκε από φιάλες εύφλεκτου αερίου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου, στη Λάρισα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, το κτήριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Αναφορές για 3 τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για 3 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά μέσα στο νοσοκομείο πριν αφιχθούν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρά εγκαύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει σοβαρός τραυματισμός.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο της έκρηξης

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με αέριο ή με εργασίες που πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα στο συνεργείο, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο κ. Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε στο onlarissa.gr ότι έγινε μια ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη. «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέσα στο συνεργείο βρίσκονταν τρία άτομα, αποφεύγοντας να υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη εκδοχή για τα αίτια. «Αυτό θα το βρει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Οι ιδιοκτήτες και όσοι ήταν μέσα ξέρουν τι ακριβώς έγινε», τόνισε.

«Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω»

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γύρω επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω. «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, ήταν επιφυλακτικός. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί. Από αέριο, ναι, κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για εκτίμηση και όχι για διαπιστωμένο αίτιο.

«Κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια εργασίας»

Στη μακρόχρονη παρουσία της επιχείρησης στην περιοχή αναφέρθηκε ο κ. Νίκος Μπίλης, ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει τους ανθρώπους του συνεργείου εδώ και χρόνια. «Η επιχείρηση είναι πάνω από 15 χρόνια. Πολύ καλά παιδιά», ανέφερε. Ο ίδιος, έχοντας όπως είπε εμπειρία από συνεργείο, εκτίμησε ότι πιθανόν το περιστατικό να συνέβη κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας σε σύστημα αερίου.

«Μάλλον κατά την τοποθέτηση φιάλης ή σε κάποια εργασία από κάτω κάτι δεν πήγε καλά», είπε. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας σπινθήρα, σημείωσε ότι κατά τη δοκιμή ενός οχήματος μπορεί φυσιολογικά να υπάρξει ανάφλεξη μέσω του συστήματος λειτουργίας του κινητήρα. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση αυτόπτη μάρτυρα και όχι για επίσημο πόρισμα. Η Πυροσβεστική είναι εκείνη που θα εξακριβώσει εάν υπήρξε διαρροή αερίου, πρόβλημα σε φιάλη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

«Η κίνηση στη Βόλου καθυστέρησε την πρόσβαση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαραμάς και στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της οδού Βόλου, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. «Αν η Βόλου είχε λιγότερη κίνηση, η Πυροσβεστική θα ήταν εδώ στον μισό χρόνο και η ζημιά θα ήταν ούτε η μισή. Δεν φταίει σαφώς η Πυροσβεστική που καθυστέρησε. Φταίει η τρομακτική κίνηση», ανέφερε.

«Φωνάζουμε όλοι, όλη η Βόλου φωνάζει εδώ και χρόνια γι’ αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί», πρόσθεσε.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η έρευνα για το πώς ακριβώς προκλήθηκε η έκρηξη βρίσκεται σε εξέλιξη.