Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 72χρονου από τον γιο του επειδή δεν του έδωσε χρήματα για ναρκωτικά

Ένα δραματικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο, όπου ένας 32χρονος γιος ξυλοκόπησε άγρια τον 72χρονο πατέρα του επειδή αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για ναρκωτικές ουσίες. Παρά την επιθυμία του πατέρα να μην κινηθεί νομική διαδικασία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αυτεπάγγελτη σύλληψη του δράστη, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας.

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άντρας χειροπέδες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα δραματικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο, με έναν 72χρονο πατέρα να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό από τον 32χρονο γιο του.
  • Ο γιος απαίτησε χρηματικό ποσό από τον πατέρα του για να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες και, όταν εκείνος αρνήθηκε, τον χτύπησε στο κεφάλι.
  • Παρά την επιθυμία του πατέρα να μην κινηθεί νομική διαδικασία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αυτεπάγγελτη σύλληψη του 32χρονου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα δραματικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22.00  το βράδυ, όταν ο 32χρονος ζήτησε τηλεφωνικά από τον 72χρονο πατέρα του, να τον επισκεφθεί. Ο ηλικιωμένος, θεωρώντας ότι ο γιος του χρειαζόταν κάποια βοήθεια, έσπευσε στο σημείο συνάντησης. Ωστόσο, μόλις έφτασε, ο 32χρονος απαίτησε επιτακτικά χρηματικό ποσό προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Όταν ο 72χρονος αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά του, ο δράστης τον επιτέθηκε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης και τον τραυματισμό του, ο πατέρας εξέφρασε την επιθυμία να μην κινηθεί νομική διαδικασία σε βάρος του παιδιού του, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε να τον δει με χειροπέδες. Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην αυτεπάγγελτη σύλληψη του 32χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Τότε ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, εξοργίστηκε και χτύπησε δυνατά τον πατέρα του στο κεφάλι. Ο ηλικιωμένος άνδρας έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε από την πτώση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και ειδικότερα το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 32χρονου.

 

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