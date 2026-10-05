Ανδρέας Σπυρόπουλος στη Realnews: Για το ΠΑΣΟΚ η πολιτική είναι υπόθεση εθνικής ευθύνης

Στρατηγική επιλογή για το ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρξει πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ., υποστηρίζει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και πρώην γραμματέας, και παραπέμπει στην ετυμηγορία των πολιτών για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη ημέρα.

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εφόσον το αποτέλεσμα της κάλπης αποτυπώσει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, λέει στη συνέντευξή του στη Realnews, η όποια συζήτηση θα γίνει στη βάση της λαϊκής εντολής και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. «Για εμάς, η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς αλλαγή προσώπων στην κυβέρνηση, είναι αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, με διαφορετικές προτεραιότητες στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος και στη λειτουργία των θεσμών», σημειώνει. Ο ίδιος απαντά και στα περί… κενού που ήρθε να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας, θυμίζοντας με νόημα ότι «το κενό αυτό δημιουργήθηκε από την αποτυχία του να ηγηθεί της αντιπολίτευσης και τη δική του αδυναμία να αποτελέσει απειλή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη». Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει πως «το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται την πολιτική ως υπόθεση εθνικής ευθύνης και όχι ως υπόθεση προσωπικής επιστροφής ή προσωπικής δικαίωσης».

Πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, θέλει να είναι το ΠΑΣΟΚ, κάτι όμως που δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Είναι εφικτή μια τέτοια ανατροπή;

Οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία καταγραφής μιας δεδομένης στιγμής, δεν είναι όμως εκλογικό αποτέλεσμα. Οι συσχετισμοί μεταβάλλονται και η κάλπη κρίνεται από τις επιλογές των πολιτών όταν έρθει η ώρα. Για εμάς, πάντως, το ζητούμενο δεν είναι μια αριθμητική επιδίωξη, αλλά μια στρατηγική πολιτική επιλογή: να υπάρξει πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως στόχο να παρουσιάσει στους πολίτες ένα συνεκτικό σχέδιο για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, τους θεσμούς και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό θα αξιολογηθεί από την κοινωνία. Εργαζόμαστε ώστε το αποτέλεσμα της κάλπης να αποτυπώσει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και μια διαφορετική κατεύθυνση διακυβέρνησης.

Και αν τελικά πετύχετε τον στόχο σας, σε ποιους θα απευθυνθείτε για τον σχηματισμό κυβέρνησης; Με συνεδριακή απόφαση έχετε αποκλείσει τη Ν.Δ., ενώ με την ΕΛ.Α.Σ οι τόνοι ανεβαίνουν συνεχώς…

Αυτό πρωτίστως θα κριθεί από την ετυμηγορία των πολιτών και από τους πραγματικούς κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που θα προκύψουν. Δεν θεωρώ χρήσιμο να κάνουμε σήμερα αριθμητικές ασκήσεις πάνω σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν υπάρχει ακόμη. Υπάρχει όμως μια απολύτως σαφής πολιτική προτεραιότητα: το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Η όποια συζήτηση για την επόμενη ημέρα δεν μπορεί να γίνει ούτε ερήμην της λαϊκής εντολής ούτε έξω από τις προγραμματικές δεσμεύσεις μας. Για εμάς, η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς αλλαγή προσώπων στην κυβέρνηση. Είναι αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, με διαφορετικές προτεραιότητες στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος και στη λειτουργία των θεσμών.

«Δεν κατάφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης να καλύψει το κενό επί τρία χρόνια», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και γι’ αυτό επέστρεψε. Πώς το σχολιάζετε και τι απαντάτε στο «ή εμείς ή κανείς»;

Ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική σκηνή λέγοντας ότι διαπίστωσε ένα πολιτικό κενό. Το κενό αυτό όμως δημιουργήθηκε από την αποτυχία του ίδιου να ηγηθεί της αντιπολίτευσης, παρά το ποσοστό που έλαβε το 2019. Επίσης η συντριβή του το 2023 από μια κακή κυβέρνηση αποτύπωσε πλήρως τη δική του αδυναμία να αποτελέσει απειλή απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε από χαμηλά ποσοστά και έχει μια διαρκή άνοδο. Όχι όσο θα θέλαμε, αλλά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και κυρίως πολιτικά και προγραμματικά να εμφανιστεί ως η εναλλακτική πολιτική λύση απέναντι στον τρόπο που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται την πολιτική ως υπόθεση εθνικής ευθύνης και όχι ως υπόθεση προσωπικής επιστροφής ή προσωπικής δικαίωσης.