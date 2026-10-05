«Ώρα μηδέν» για τον Σάντσεθ: Αποφασίζει σημέρα για το μέλλον της διακυβέρνησής του – Σε τροχιά πρόωρων εκλογών η Ισπανία

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Σε κατάσταση πολιτικής αναταραχής βρίσκεται η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δέχθηκε σοβαρό κοινοβουλευτικό πλήγμα μετά την απόρριψη των νομοθετικών διαταγμάτων για τη στέγαση.

Η αιφνίδια αυτή ήττα αναγκάζει τον Ισπανό Πρωθυπουργό να λάβει άμεσες αποφάσεις για το μέλλον της διακυβέρνησής του.

Τα βλέμματα στο Μονκλόα

Ο Σάντσεθ πρόκειται να εμφανιστεί στις 9:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι Μονκλόα, στη Μαδρίτη, για μια επίσημη δήλωση, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών.

Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιείται μετά την απόρριψη των δύο νομοσχεδιών για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο και ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο πυρετωδών επαφών του Σάντσεθ με στελέχη της κυβέρνησης και του PSOE, προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον της κυβέρνησης.

Τα δύο σενάρια

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η Democrata, ο Ισπανός Πρωθυπουργός εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στις κάλπες.

Αφού αναλύθηκαν οι συνέπειες της κοινοβουλευτικής ήττας, η απόρριψη των δύο προεδρικών νομοσχεδιών την περασμένη Παρασκευή –με τις αρνητικές ψήφους των κομμάτων PP, Vox και Junts– αναγκάζει τον Πέδρο Σάντσεθ να λάβει αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει το τοπίο:

είτε θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές , με πιθανή ημερομηνία την 29η Νοεμβρίου ,

, με πιθανή ημερομηνία την , είτε θα εμμείνει στον αρχικό σχεδιασμό για διάλυση του κοινοβουλίου στο πρώτο τρίμηνο του 2027, προσπαθώντας στο ενδιάμεσο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του.

Η περιρρέουσα εκλογική παραφιλολογία είναι έντονη. Οι πολίτες απαιτούν αξιοπρεπή στέγαση και συνθήκες διαβίωσης, ενώ η δεξιά αντιπολίτευση έδωσε στον Σάντσεθ ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν είχε προηγουμένως, με ορισμένους να υποδεικνύουν την παρούσα συγκυρία ως την πλέον ευνοϊκή για μια εκλογική αναμέτρηση.

Το χρονοδιάγραμμα των εκλογών και η συνταγματική διαδικασία

Στην περίπτωση που ο Σάντσεθ επιλέξει τον δρόμο των καλπών, η ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει άμεσα.

Ως πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής προβάλλει η 29η Νοεμβρίου. Για να επιτευχθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, ο πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να διαλύσει και τυπικά το Κοινοβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης στο Υπουργικό Συμβούλιο, και το σχετικό διάταγμα να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους (BOE).

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά η προθεσμία των 54 ημερών που ορίζει ο εκλογικός νόμος μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας, τοποθετώντας την προεκλογική εκστρατεία εντός του Νοεμβρίου.

Υπάρχει, επομένως, διαφορά ανάμεσα στην ανακοίνωση της απόφασης και στην επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τις κάλπες.

Μια τοποθέτηση του Σάντσεθ χρησιμεύει για να διαλύσει την πολιτική αβεβαιότητα, ωστόσο η τυπική διαδικασία ξεκινά με το διάταγμα διάλυσης του κοινοβουλίου και την επίσημη δημοσίευσή του.

Η επιλογή του «Junts»

Η εναλλακτική οδός είναι η προσπάθεια διατήρησης της κυβερνητικής θητείας.

Αυτό απαιτεί νέες διαπραγματεύσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες και ειδικότερα με το Junts, το καταλανικό κόμμα του κεντροδεξιού χώρου, η αρνητική ψήφος του οποίου υπήρξε καθοριστική για την κατάρρευση των νομοσχεδίων.

Το κόμμα του Κάρλες Πουτζντεμόν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης μιας νέας πρότασης, παρά τη σκληρή κριτική που άσκησε στα νομοσχέδια που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση.

Από το Junts υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν έδιναν λύση στο στεγαστικό πρόβλημα και έχουν ήδη προτείνει εναλλακτικές λύσεις στην κυβέρνηση.

Αυτό το περιθώριο διαπραγμάτευσης είναι ακριβώς που θα μπορούσε να προσφέρει στον Σάντσεθ πολύτιμο χρόνο. Από την άλλη, ωστόσο, η απόρριψη των νομοσχεδίων ανέδειξε εκ νέου τη δυσκολία της κυβέρνησης να διασφαλίσει μια επαρκή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Η ημέρα της κρίσης

Η τελική απόφαση ελήφθη ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο διαβουλεύσεων, κατά το οποίο ο Πέδρο Σάντσεθ άκουσε διαφορετικές εκδοχές εντός του PSOE και της κυβέρνησης.

Ορισμένες σοσιαλιστικές πηγές σημείωσαν πως η αποτυχία των νομοσχεδίων πρέπει να οδηγήσει σε εκλογές, ενώ άλλες πρόκριναν τη διατήρηση της υπάρχουσας κυβερνητικής θητείας και την αναζήτηση μιας νέας κοινοβουλευτικής φόρμουλας.

Η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Σάντσεθ. Το αποτέλεσμα των προβληματισμών του θα καταδείξει αν η Ισπανία εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά ή αν η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρατείνει μια θητεία που εδώ και καιρό δείχνει να εξαντλεί τα περιθώριά της.