Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι αλιείς στη Χαλκίδα: Άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι αλιείς στη Χαλκίδα. Όπως και σε άλλες περιοχές, οι αλιείς διαμαρτύρονται για το τεράστιο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωσή τους.

Στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, αλιείς της Χαλκίδας και άλλων περιοχών της Εύβοιας, έβγαλαν στα ανοιχτά τις βάρκες τους, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα.

Οι αλιείς διεκδικούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους και δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στα όριά τους. Οδηγούνται στην χρεοκοπία και στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος.

Το κόστος του πετρελαίου προκαλεί «ασφυξία» στους επαγγελματίες. Τα σκάφη μέσης και παράκτιας αλιείας γεμίζουν με έναν τόνο πετρελαίου. Αν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία χρειάζονταν 600 με 650 ευρώ για να γεμίσουν, σήμερα χρειάζονται 1.450 ευρώ, όπως υποστηρίζουν. Από κοντά και το λάδι που από 60 ευρώ τώρα το πληρώνουν 100, αλλά και τον πάγο που από 1,5 ευρώ έφτασε τα 3 ευρώ.

Οι αλιείς διεκδικούν αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα τονίζοντας ότι για να είναι βιώσιμη η αλιεία, η τιμή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 60 λεπτά το λίτρο.