Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι αλιείς στη Χαλκίδα: Άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Οι αλιείς στη Χαλκίδα, όπως και σε άλλες περιοχές, συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για το υπέρογκο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωσή τους. Έβγαλαν τις βάρκες τους στα ανοιχτά, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα, ζητώντας άμεσες λύσεις στα αιτήματά τους.

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Χαλκίδα- αλιείς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι αλιείς στη Χαλκίδα, διαμαρτυρόμενοι για το τεράστιο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωσή τους. Έβγαλαν στα ανοιχτά τις βάρκες τους, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα.
  • Το κόστος του πετρελαίου προκαλεί «ασφυξία» στους επαγγελματίες, με την τιμή για έναν τόνο να έχει εκτοξευθεί στα 1.450 ευρώ. Αυτό τους οδηγεί στην χρεοκοπία και στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος.
  • Οι αλιείς διεκδικούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους, ζητώντας αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα. Τονίζουν ότι για να είναι βιώσιμη η αλιεία, η τιμή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 60 λεπτά το λίτρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι αλιείς στη Χαλκίδα. Όπως και σε άλλες περιοχές, οι αλιείς διαμαρτύρονται για το τεράστιο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωσή τους.

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Στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, αλιείς της Χαλκίδας και άλλων περιοχών της Εύβοιας, έβγαλαν στα ανοιχτά τις βάρκες τους, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα.

Χαλκίδα- αλιείς

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Οι αλιείς διεκδικούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους και δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στα όριά τους. Οδηγούνται στην χρεοκοπία και στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος.

Το κόστος του πετρελαίου προκαλεί «ασφυξία» στους επαγγελματίες. Τα σκάφη μέσης και παράκτιας αλιείας γεμίζουν με έναν τόνο πετρελαίου. Αν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία χρειάζονταν 600 με 650 ευρώ για να γεμίσουν, σήμερα χρειάζονται 1.450 ευρώ, όπως υποστηρίζουν. Από κοντά και το λάδι που από 60 ευρώ τώρα το πληρώνουν 100, αλλά και τον πάγο που από 1,5 ευρώ έφτασε τα 3 ευρώ.

Χαλκίδα- αλιείς

Οι αλιείς διεκδικούν αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα τονίζοντας ότι για να είναι βιώσιμη η αλιεία, η τιμή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 60 λεπτά το λίτρο.

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