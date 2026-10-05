Τον Οκτώβριο του 2024 παραχωρήθηκε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έναντι 3,27 δισ. ευρώ με ισχυρή τραπεζική χρηματοδότηση. Έκτοτε οι δύο εταιρείες του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψαν ετήσιες ζημιές άνω των 49,56 εκατ. ευρώ.