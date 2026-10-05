Άγιος Παντελεήμονας: Είχε γίνει ξανά στόχος η καφετέρια όπου άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον Άγιο Παντελεήμονα έχει αποκατασταθεί, έπειτα από επίθεση με χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, η οποία δεν εξερράγη. Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου, με τη διερεύνηση της υπόθεσης να έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.
  • Άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή, πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα σε καφετέρια, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.
  • Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αχαρνών και στην οδό Ιουλιανού, λόγω επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια, που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών.

Ειδικότερα, περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή, πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια έπειτα από επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης.

Την διερεύνηση της υπόθεσης την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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