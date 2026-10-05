Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις ανυπολόγιστες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Αυτοψίες και κλειστά σχολεία

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Στην Κρήτη θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα (5/10) διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Στόχος της κυβερνητικής αποστολής είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί, η αποτίμηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθούν η συνολική αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, αλλά και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Λασίθι: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτική οδοποιία

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης.

Σοβαρότατες ζημιές έχουν υποστεί οι δρόμοι της αγροτικής οδοποιίας, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η αγροτική παραγωγή. Καταστροφές καταγράφονται στην παραγωγή πατάτας, αλλά και στις υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής.

Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και παραγωγοί δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις περιουσίες και τις καλλιέργειές τους, ώστε να διαπιστώσουν το πραγματικό μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Όταν υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και να προχωρήσουν στην καταγραφή των καταστροφών.

Οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποί τους αναμένεται να ζητήσουν τη λήψη μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που εφαρμόστηκαν μετά την κακοκαιρία «Daniel». Το αίτημά τους αφορά ταχύτατες διαδικασίες, την παροχή πρώτης αρωγής και την καταβολή αποζημιώσεων, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ανταποκριθούν στις οικονομικές συνέπειες των καταστροφών.

Το αίτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του φθινοπώρου και οι δύσκολοι μήνες για τους παραγωγούς βρίσκονται μπροστά.

Ζωνιανά: Ορμητικά νερά, λάσπη και μεγάλες καταστροφές

Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε, ενώ τα ορμητικά νερά, η λάσπη και τα φερτά υλικά έφραξαν τα ρυάκια.

Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με τους κατοίκους να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Σε μια προσπάθεια να βρει διέξοδο το νερό, αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχία των ρεμάτων.

Τα τοιχία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, καθώς οι κάτοικοι επιχειρούσαν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο το ποτάμι να εισέλθει μέσα στο χωριό.

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα και στις πλαγιές του Ψηλορείτη. Δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε παράλληλα κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία των ορεινών περιοχών των Ζωνιανών, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε πολλά σημεία να έχει καταστεί αδύνατη.

Κτηνοτρόφοι περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες ζώα που έχουν χαθεί. Πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ρυάκια και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Σοβαρά προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο

Το αποτύπωμα της κακοκαιρίας είναι έντονο και στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου.

Από την Αμμουδάρα στα δυτικά έως τον Καρτερό και τη Χερσόνησο στα ανατολικά, μεγάλες ποσότητες νερού παρέσυραν πέτρες, ξύλα, καλάμια, σκουπίδια, λάσπη και άλλα φερτά υλικά.

Στον Καρτερό, η παραλία έχει καλυφθεί από λάσπη, πέτρες, ξύλα και καλάμια, ενώ σε αρκετά σημεία η αμμουδιά έχει αλλοιωθεί σημαντικά.

Η θάλασσα έφτασε μέχρι την παραλία και σε σημεία πήρε καφέ χρώμα από τις μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Χερσόνησο, όπου σημαντικό τμήμα της ακτογραμμής έχει αλλοιωθεί από τη μεγάλη ποσότητα νερού.

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες στις οποίες έχει αποτυπωθεί το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Οι φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές σκιαγραφούν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αποτύπωμα της θεομηνίας: Η Κρήτη είναι πια ένας τόπος «βουτηγμένος» στη λάσπη.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στην Κρήτη

204 επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής από την 1η Οκτωβρίου

Την έκταση των προβλημάτων αποτυπώνει και ο απολογισμός της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την 1η Οκτωβρίου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 204 ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Από αυτές, 96 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, ενώ σε 7 περιπτώσεις χρειάστηκε κοπή δέντρων.

Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, των δήμων και της Περιφέρειας παραμένουν επί ποδός, καθώς σε αρκετές περιοχές τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές εξακολουθούν να δυσκολεύουν την πρόσβαση.

Σαμαριά: Σε αναμονή η επιχείρηση για τους 8 εγκλωβισμένους

Την ίδια ώρα, παραμένει η ανησυχία για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή προσέγγιση και απομάκρυνσή τους. Όσο συνεχίζονται τα φαινόμενα, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν σε ασφαλή επίπεδα.

Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί η στάθμη του νερού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχραιμοι στο σημείο όπου βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες.

Η επικοινωνία τους παραμένει καλή, καθώς έχουν στη διάθεσή τους τηλέφωνο, ίντερνετ αλλά και δορυφορική επικοινωνία.

Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι σαφείς: να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται, όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη.

Το σχέδιο προβλέπει την παραμονή τους στο σημείο έως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους. Μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, προκειμένου να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς τα έξω.

Κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου

Στον Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Αμαρίου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Παράλληλα, οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο καθιστούν αναγκαία την αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Κλειστά έως την Τρίτη τα σχολεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, και αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα στην περιοχή μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις πλημμυρικές περιοχές

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενεργοποίηση αφορά τον κωδικό EMSR933 και έχει ως στόχο την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναμένεται να συμβάλουν στο έργο των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Με τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές, τις καταγραφές των ζημιών και την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, επιχειρείται πλέον να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έκταση των καταστροφών και να δρομολογηθούν οι επόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.