Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος η τιμή του να πέσει στο 1,40 ευρώ. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα οφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τι ζητά η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες. Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. στις 15 Οκτωβρίου.