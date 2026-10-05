Καιρός: Βροχές στην Κρήτη και σήμερα – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

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Βελτιώνεται ο καιρός σήμερα, αν και δεν θα λείψουν οι βροχές από την Κρήτη– τις πρωινές ώρες, όπως και στα Δωδεκάνησα-, έστω κι αν δεν είναι στην ίδια ένταση με αυτή των προηγούμενων ημερών.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι μέτριοι και βόρειοι τοπικά ισχυροί, με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Ειδικότερα, οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Αττική

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 3 ως 22 βαθμούς), 12 ως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 ως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 ως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 ως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κι από 17 ως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.