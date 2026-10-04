«Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά η θέρμανση: Οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις που εξετάζονται – Στο τραπέζι η επαναφορά του πλαφόν στα καύσιμα

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Σε «πονοκέφαλο» εξελίσσεται για τα ελληνικά νοικοκυριά, το ζήτημα της θέρμανσης ενόψει του χειμώνα. Στο τραπέζι φαίνεται πως εξετάζεται η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή στις 11 Μαρτίου, με την έναρξη της κρίσης στον Περσικό Κόλπο. Για τις εταιρείες εμπορίας ορίστηκε στα 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και την απλή αμόλυβδη βενζίνη, ενώ για τα πρατήρια το αντίστοιχο όριο διαμορφώθηκε στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Το μέτρο καταργήθηκε την 1η Ιουλίου και πλέον εξετάζεται η επαναφορά του.

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων δείχνουν ότι η κατάργηση του πλαφόν οδήγησε σε οριακή αύξηση, της τάξεως των 2 λεπτών ανά λίτρο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης, δήλωσε χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους ίσχυε ήδη από το 2021 έως το 2025. Όπως επισήμανε, στο διάστημα αυτό αυξήθηκαν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων και οι μισθοί, ασκώντας πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Οι παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων

Οι βασικές παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν έως τις 15 Οκτωβρίου στην αγορά καυσίμων, που αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης είναι δύο.

Η μια είναι η οριστικοποίηση τηςεπιδότησης και η άλλη ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων.

Ο στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανέλθει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο όπως έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίπεδο αυτό είχε κλείσει τον Απρίλιο, με τη λήξη της προηγούμενης περιόδου θέρμανσης.

Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα για τις διεθνείς τιμές και την ισοτιμία δολαρίου – ευρώ, η τιμή χωρίς επιδότηση διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Και τα διυλιστήρια αναμένεται να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών. Ήδη εφαρμόζουν εκπτώσεις 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στη δεύτερη περίπτωση, η συνολική έκπτωση, μαζί με την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο, φτάνει τα 20 λεπτά.

Ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μεταφοράς της επιδότησης από την αμόλυβδη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Παράλληλα, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διατηρηθούν τα ίδια εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια, αλλά θα εφαρμοστούν υψηλότεροι συντελεστές.

Τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος: Τι ισχύει

Η χειμερινή περίοδος ξεκινά και με αυξημένα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σταθερά μπλε προγράμματα, με τιμές που παραμένουν αμετάβλητες για τους επόμενους 12 μήνες.

Για τον Οκτώβριο, τα πράσινα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν κυμαίνονται από 14,76 έως 33,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τα μπλε σταθερά προγράμματα ξεκινούν από 11,5 λεπτά και φτάνουν έως τα 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.