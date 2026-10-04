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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Ρέθυμνο: Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη για το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Βισταγής Ρεθύμνου, ο οποίος έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Ο Άκης Τσελέντης, σε ανάρτησή του, διευκρίνισε ότι το γεγονός δεν φαίνεται να σχετίζεται με το σημαντικό ρήγμα Τυλίσου - Κρουσώνα, το οποίο οριοθετεί τον ορεινό όγκο από την πεδιάδα του Ηρακλείου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Βισταγής Ρεθύμνου και έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.
  • Ο Άκης Τσελέντης προχώρησε σε ανάρτηση στα social media σχετικά με τον σεισμό, αναφέροντας πως «κατά μεγάλη πιθανότητα πρόκειται για το κυρίως γεγονός».
  • Σύμφωνα με τον κ. Τσελέντη, ο σεισμός «δε φαίνεται να σχετίζεται με το μεγάλο ρήγμα Τυλίσου Κρουσώνα», το οποίο οριοθετεί τον ορεινό όγκο από την πεδιάδα του Ηρακλείου.

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Ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Βισταγής Ρεθύμνου, στις 03:48 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,4 χιλιόμετρα και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Ο Άκης Τσελέντης προχώρησε σε ανάρτηση στα social media σχετικά με τον σεισμό αλλά και το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα.

«Καλό ξημέρωμα. Κατά μεγάλη πιθανότητα πρόκειται για το κυρίως γεγονός. Δε φαίνεται να σχετίζεται με το μεγάλο ρήγμα Τυλίσου Κρουσώνα. Το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα είναι ένα σημαντικό γεωλογικό ρήγμα στην Κρήτη, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

Γεωγραφική θέση: Οριοθετεί τον ορεινό όγκο (τον Ψηλορείτη) από την πεδιάδα και τον κάμπο του Ηρακλείου, περνώντας από τις περιοχές της Τυλίσου και του Κρουσώνα».

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