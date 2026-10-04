Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Ρέθυμνο: Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη για το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα

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Ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Βισταγής Ρεθύμνου, στις 03:48 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,4 χιλιόμετρα και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Ο Άκης Τσελέντης προχώρησε σε ανάρτηση στα social media σχετικά με τον σεισμό αλλά και το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα.

«Καλό ξημέρωμα. Κατά μεγάλη πιθανότητα πρόκειται για το κυρίως γεγονός. Δε φαίνεται να σχετίζεται με το μεγάλο ρήγμα Τυλίσου Κρουσώνα. Το ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα είναι ένα σημαντικό γεωλογικό ρήγμα στην Κρήτη, το οποίο εκτείνεται στην περιοχή του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

Γεωγραφική θέση: Οριοθετεί τον ορεινό όγκο (τον Ψηλορείτη) από την πεδιάδα και τον κάμπο του Ηρακλείου, περνώντας από τις περιοχές της Τυλίσου και του Κρουσώνα».