Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (5/10) – Ημέρα αφιερωμένη στο Nations League

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες για το Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγώνες τένις ATP 500 από Τόκιο και Πεκίνο, καθώς και η αναμέτρηση Σάκκαρη – Σβιτολίνα.
  • Επιπλέον, οι φίλοι του αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες από τη Superbet League 2, την Handball Premier και την Elite League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες για το Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

11:30 Novasports 6HD Σάκκαρη – Σβιτολίνα Πεκίνο

12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο

14:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου Superbet League 2

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Handball Premier

19:00 Novasports Prime Κύπρος – Λετονία UEFA Nations League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κρόνος – Πανιώνιος Elite League

21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Γεωργία UEFA Nations League

21:45 Novasports Prime Ιταλία – Τουρκία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Ρουμανία – Σουηδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Αρμενία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Ουκρανία – Ουγγαρία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Πολωνία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Βέλγιο UEFA Nations League

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