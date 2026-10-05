Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (5/10) – Ημέρα αφιερωμένη στο Nations League

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες για το Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Δευτέρα.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
11:30 Novasports 6HD Σάκκαρη – Σβιτολίνα Πεκίνο
12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
14:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου Superbet League 2
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Handball Premier
19:00 Novasports Prime Κύπρος – Λετονία UEFA Nations League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κρόνος – Πανιώνιος Elite League
21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Γεωργία UEFA Nations League
21:45 Novasports Prime Ιταλία – Τουρκία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start Ρουμανία – Σουηδία UEFA Nations League
21:45 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Αρμενία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Ουκρανία – Ουγγαρία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Πολωνία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Βέλγιο UEFA Nations League