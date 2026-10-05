Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια – Κλειστοί δρόμοι στη γύρω περιοχή

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι προς καφετέρια, η οποία είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι κλειστοί δρόμοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

– στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέυδεν,

– στην οδό Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.