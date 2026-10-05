Αθήνα: Διακοπή κυκλοφορίας σε Αχαρνών και Φερών λόγω ύποπτου αντικειμένου

Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:
– στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέυδεν,
– στην οδό Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.
Όσο διαρκεί ο έλεγχος
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.