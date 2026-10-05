Πετρούπολη: 17χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση μοτοσικλετών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου.
  • Κατά πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι.
  • Οι δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μηχανών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θανατηφόρο τροχαίο με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας.

Δύο ελαφρά τραυματίες

Κατά πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μηχανών

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