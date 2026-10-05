Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την «τουρκική θάλασσα» και το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών.