Με την επισήμανση ότι «πλέον οι κυβερνοεπιθέσεις πυκνώνουν», ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας εμφανίστηκε καθησυχαστικός υποστηρίζοντας ότι «πια υπάρχει η εμπειρία για να φτιάχνουμε και πιο ανθεκτικά συστήματα». Ταυτόχρονα, για τους απλούς χρήστες ψηφιακών συσκευών όπως είναι τα κινητά, ο Μιχάλης Μπλέτσας σύστησε να κρατούν αρχείο ασφαλείας, αλλά και έγχαρτο υλικό καλά φυλαγμένο.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας εξήγησε: «Καθημερινά αντιμετωπίζουμε κυβερνοεπιθέσεις και μάλιστα πάρα πολλές». Ερωτηθείς για την ταχύτητα επέκτασης των κυβερνοεπιθέσεων, ο ίδιος είπε: «Επειδή βλέπουμε εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις στις ΗΠΑ, αργά ή γρήγορα θα τις δούμε και εδώ».

«Πρέπει να εφαρμόζουμε τις αναβαθμίσεις για τις ευπάθειες στα λογιστικά συστήματα και μάλιστα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο», πρόσθεσε.

Αναφερθείς στην τελευταία διακοπή υπηρεσίας της Microsoft ο Μιχάλης Μπλέτσας είπε: «Την Παρασκευή, η διακοπή υπηρεσίας της Microsoft στις ΗΠΑ, η οποία επηρέασε και την Ελλάδα είχε να κάνει με κάποια αναβάθμιση του συστήματος που δεν πήγε καλά και έτσι είχαμε την διακοπή. Θα βλέπουμε κάποιες διακοπές. Κάποιες θα είναι ακούσιες και κάποιες θα είναι εκούσιες».

Σχολιάζοντας εάν η κυβερνοεπίθεση στην Κομισιόν με μηχανισμό Τεχνητής Νοημοσύνης, θα προκαλέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ο Μιχάλης Μπλέτσας είπε: «Βεβαίως. Εάν η επίθεση αφορά ευαίσθητες πληροφορίες. Έχουμε ήδη ανιχνεύσει τέτοιες επιθέσεις και στην Ελλάδα. Γίνονται συνεχώς και αργά ή γρήγορα εάν δεν είσαι σε συνεχή επαγρύπνηση -που σημαίνει όταν βγαίνουν ευπάθειες να τις μπαλώνεις- κάποια στιγμή πέφτεις θύμα».

Δίνοντας συμβουλές επιβίωσης σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης για χρήστες κινητών, ο Μιχάλης Μπλέτσας επισήμανε: «Το κύριο είναι οι χρήστες κινητών τηλεφώνων να έχουν αντίγραφα ασφαλείας. Καλό θα είναι μαζί με τα αντίγραφα ασφαλείας, είναι να κρατούμε και κάποια στοιχεία μας σε χαρτί. Να έχουμε ένα αντίγραφο από τον τραπεζικό λογαριασμό μας. Να κρατάμε και κάπου χαρτί κάπου καλά φυλαγμένο ή ένα ψηφιακό αρχείο σε ένα usb».

Μιλώντας ευρύτερα σχετικά με την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας είπε: «Η αντίδραση στις κυβερνοεπιθέσεις είναι πολύ γρήγορη, αλλά πλέον οι κυβερνοεπιθέσεις πυκνώνουν». «Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft ήταν από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια», σημείωσε για να καταλήξει: «Με αυτή την εμπειρία, θα μάθουμε να φτιάχνουμε και πιο ανθεκτικά συστήματα».