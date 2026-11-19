«Είμαι τώρα σε μία ηλικία και με την εμπειρία που έχω και με διάφορα πράγματα που έχω περάσει, που καταλαβαίνω το κακό, το αντιλαμβάνομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Ασλάνογλου, σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4». Παράλληλα, η επιτυχημένη ηθοποιός αναφέρθηκε σε δύσκολή επαγγελματική συνθήκη με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει γνωρίσει κακούς ανθρώπους, η Μαρίνα Ασλάνογλου απάντησε: «Το καλό από το κακό απέχει ένα γράμμα. Οπότε έχω γνωρίσει και καλούς και κακούς ανθρώπους. Είμαι τώρα σε μία ηλικία και με την εμπειρία που έχω και με διάφορα πράγματα που έχω περάσει, που καταλαβαίνω το κακό, το αντιλαμβάνομαι. Τον κακό άνθρωπο εγώ δεν τον αντέχω, με τίποτα».

Στη συνέχεια, η επιτυχημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Καλός συνάδελφος πρέπει να είναι καλός και πάνω στη σκηνή και να είναι και καλός άνθρωπος. Μπορεί να ερχόμαστε εδώ και να αφήνουμε στην είσοδο του θεάτρου όλα όσα μας προβληματίζουν και ό,τι κουβαλάμε σαν φορτίο στην καθημερινότητά μας, αλλά όταν είσαι σε μία πολύ δύσκολη συνθήκη επαγγελματική, δεν περνάει εύκολα η σεζόν. Έχει συμβεί. Όχι, δεν αποχώρησα. Πρέπει να μάθεις, αυτό που λέω πάντα, να έχουμε γερό στομάχι σε αυτή τη δουλειά».