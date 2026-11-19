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Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση αναμένεται να τεθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με το Cyclades24, η προσωρινή κράτηση του 41χρονου πρόκειται να αντικατασταθεί από περιοριστικούς όρους, οι οποίοι θα προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή του στην κατοικία του, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με το γνωστό «βραχιολάκι», έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι επιμέρους όροι που θα επιβληθούν στον κατηγορούμενο, ούτε το σκεπτικό στο οποίο θα βασιστεί η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του.

Η προηγούμενη απόφαση για την προφυλάκιση

Ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, έπειτα από διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προσωρινή κράτησή του.

Μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο, ο κατηγορούμενος παρέμενε αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η απόφαση που ακολούθησε οδήγησε στην προφυλάκισή του, ενώ πλέον αναμένεται νέα μεταβολή του καθεστώτος κράτησής του.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο εάν η επικείμενη αποφυλάκιση συνδέεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση για ενδεχόμενα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ή την εξέταση επικοινωνιών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν τέτοια στοιχεία έχουν επηρεάσει τη δικαστική αξιολόγηση.

Η υπόθεση θανάτου της Βάγγυς Ζαγοριανού έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία της Σύρου, προκαλώντας παράλληλα ενδιαφέρον σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η ολοκλήρωση της έρευνας και η αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνισή τους.

Όσον αφορά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, δεν αποκλείεται η δίκη σε πρώτο βαθμό να πραγματοποιηθεί εντός του 2027, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο χρόνος διεξαγωγής της.