Δολοφονία στη Σύρο: «Εβγαλε όλο το μίσος του πάνω της»

Τι δηλώνει στη Realnews ο πατέρας της 42χρονης διασώστριας και τι καταγγέλλει ο δικηγόρος του 41χρονου, που κατηγορείται ότι τη σκότωσε.

Eνα άγνωστο περιστατικό, που μπορεί να αναδείξει νέες πτυχές στην υπόθεση της διασώστριας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Σύρο, στις 23 Ιουλίου, περιγράφει στη Realnews ο Βασίλης Αλεξανδρής,, δικηγόρος του 41χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης γυναίκας.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για την επαφή της διασώστριας του ΕΚΑΒ με μία από τις δύο κόρες του κατηγορουμένου και για τις ερωτήσεις που φέρεται να της έκανε σχετικά με την κατοικία του πατέρα της, δηλαδή του σπιτιού όπου η γυναίκα εισέβαλε μεταμφιεσμένη και οπλισμένη. Την ίδια στιγμή, μιλώντας στην «R», ο πατέρας της 42χρονης ξεσπά εναντίον του κατηγορουμένου.

«Ρωτούσε πού μένει»

«Είναι αξιοσημείωτο ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν από το φονικό επεισόδιο, η 42χρονη προσέγγισε μία από τις δύο κόρες του κατηγορουμένου και της έπιασε κουβέντα για το νησί. Αρχικά της είπε ότι είναι και εκείνη από τη Σύρο και στη συνέχεια τη ρωτούσε πού ακριβώς έμενε. Μάλιστα, δεν δίστασε να ζητήσει από το παιδί να της δείξει ακριβώς, το σπίτι του πατέρα της. Το παιδί δεν πονηρεύτηκε και τελικά της έδειξε το ακριβές σημείο», δηλώνει στην «R», ο δικηγόρος Β. Αλεξανδρής.

Το νέο στοιχείο που επικαλείται ο συνήγορος του κατηγορουμένου προστίθεται στο παζλ του μυστηρίου που εξακολουθεί να έχει σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στα στοιχεία της έρευνας, στις μαρτυρίες και στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης στην Άνω Σύρο.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται από περισσότερες πηγές ότι η διασώστρια βρισκόταν στο νησί την περίοδο της απόπειρας διάρρηξης, 20 ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Παρότι αρχικά η παρουσία της στη Σύρο είχε προκύψει από τα στοιχεία της ναυτιλιακής εταιρείας, πλέον επιβεβαιώνεται και από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει και ο δικηγόρος του 41χρονου.

«Δεν ασχολείται κανείς με το κρίσιμο ζήτημα ότι στην προηγούμενη απόπειρα διάρρηξης που έγινε στο σπίτι του εντολέα μου στις 3 Ιουλίου, η διασώστρια ήταν στο νησί. Αυτό που λέω δεν είναι πλέον αυθαίρετο. Προκύπτει από τις ναυτιλιακές εταιρείες και από το σήμα του κινητού τηλεφώνου της 42χρονης γυναίκας. Είχε πάει μία ημέρα νωρίτερα στο νησί», τονίζει ο Β. Αλεξανδρής.

«Την έσφαξε…»

Περισσότερος από ένας μήνας έχει περάσει από τη δολοφονία της 42χρονης Ευαγγελίας στη Σύρο, με την οικογένειά της να προσπαθεί να ζήσει με αυτή την τεράστια απώλεια και τον πατέρα της να μην μπορεί να συνηθίσει τη νέα καθημερινότητα χωρίς την κόρη του στη ζωή. Όπως λέει, ο κατηγορούμενος έσφαξε την κόρη του και ζητά την τιμωρία του.

«Δολοφόνησε την κόρη μου, την έσφαξε… Πήρε τον νόμο στα χέρια του και θέλουμε να τιμωρηθεί για την πράξη του. Θέλουμε η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μου. Μας έχουν μείνει μόνο οι φωτογραφίες της. Έχασα το παιδί μου. Ήθελε να της κλείσει το στόμα, έβγαλε όλο το μίσος του πάνω της», δηλώνει στην «R» ο πατέρας της 42χρονης και προσθέτει: «Κάποια στιγμή, ξέρω ότι είπε ο εγγονός μου πως φοβάται τον κατηγορούμενο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για να μη δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα στο παιδί και δεν είναι αυτό που έχει και αξία τώρα. Μη χάνουμε την ουσία».

Για ψεύδη και ανυπόστατους ισχυρισμούς κάνει λόγο ο Β. Αλεξανδρής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πατέρα της 42χρονης, ότι ο εγγονός του φοβόταν τον κατηγορούμενο.

«Όσα ακούγονται ότι το παιδί φοβόταν τον εντολέα μου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της δικογραφίας και είναι απλά λόγια χωρίς καμία υπόσταση. Ανακαλύπτουν πράγματα, απολύτως ψευδή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εντολέας μου σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς θα αντιδράσει όπως προβλέπει ο νόμος», αναφέρει ο δικηγόρος. Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος, η πλευρά του κατηγορουμένου έχει πραγματοποιήσει ειδική ανάλυση από το βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύει ότι τη στιγμή που βγαίνει η διασώστρια από το σπίτι του 41χρονου στην Ανω Σύρο, φέρει τραύμα στην ωμοπλάτη της. Οπως λένε στην «R», η εξέλιξη αυτή «βάζει τέλος σε όλα τα σενάρια και πλέον επιστημονικά τεκμηριώνεται ότι ο τραυματισμός προήρθε εντός της κατοικίας του κατηγορουμένου.

«Δεν γνωρίζονταν»

Την ίδια στιγμή, απαντήσεις για τη σχέση θύματος – κατηγορουμένου δίνει ο Β. Αλεξανδρής, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δυο τους δεν γνωρίζονταν και δεν είχαν καμία διαπροσωπική σχέση πριν από το επεισόδιο.

«Ο εντολέας μου επιμένει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τη διασώστρια. Ως φυσιογνωμία την ήξερε. Όμως, δεν είχαν σχέση, δεν είχαν προηγούμενες συνομιλίες, δεν είχαν συναλλαγές, δεν είχαν διαπληκτισμούς. Αν υπήρχε η παραμικρή μεταξύ τους σχέση θα υπήρχε ένας μάρτυρας, σε αυτή την κλειστή κοινωνία, που θα έλεγε ότι τους είχε δει να μιλούν, να είναι μαζί. ‘Όμως δεν υπάρχει τέτοιος μάρτυρας», σημειώνει ο δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος κατηγορούμενος, έχει υποστηρίξει ότι αντιλήφθηκε τη γυναίκα ως άγνωστο πρόσωπο που επιχειρούσε να εισέλθει στην κατοικία του, ενώ η δική του πλευρά επιμένει στην εκδοχή, ότι βρισκόταν αντιμέτωπος με πιθανή διάρρηξη. Αντίθετα, από την πλευρά της οικογένειας της διασώστριας αμφισβητείται η συγκεκριμένη εκδοχή και τίθενται ερωτήματα για τα πραγματικά αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.