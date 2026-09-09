Ρεύμα: Πώς θα πέσουν 30% οι τιμές έως το 2029 – Το σχέδιο μόνιμων αλλαγών για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας

Με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, νέα προγράμματα εξοικονόμησης, επιδοτήσεις για να τοποθετηθούν σε σπίτια θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητες, μείωση των ρευματοκλοπών, των χρεώσεων του Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και των ληξιπρόθεσμων οφειλών η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Χθες το μεσημέρι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και υφυπουργός, Νίκος Τσιάφος προχώρησαν στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν στη μείωση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029.

Προς αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης (μπαταρίες), δίκτυα (μέσω ΑΔΜΗΕ), σημαντικά προγράμματα εξοικονόμησης, καθώς και μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας.

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