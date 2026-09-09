Ρεύμα: Πώς θα πέσουν 30% οι τιμές έως το 2029 – Το σχέδιο μόνιμων αλλαγών για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αποθήκευση, νέων προγραμμάτων εξοικονόμησης, επιδοτήσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση ρευματοκλοπών και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το σχέδιο εξειδίκευσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός, Νίκος Τσιάφος.

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Oικονομία

ΔΕΔΔΗΕ- ρεύμα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, σταδιακά από το 2027 έως το 2029, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Προς αυτό το σκοπό, σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσα αποθήκευσης και δίκτυα, καθώς και σημαντικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνεται η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από 1/1/2027, αλλά και η εντατικοποίηση της μάχης κατά των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, νέα προγράμματα εξοικονόμησης, επιδοτήσεις για να τοποθετηθούν σε σπίτια θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητες, μείωση των ρευματοκλοπών, των χρεώσεων του Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και των ληξιπρόθεσμων οφειλών η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία.

Λογαριασμός ρεύματος: Διευκρινίσεις Τσάφου για τα δημοτικά τέλη – Τι είπε ο Παπασταύρου για τις επιδοτήσεις

Του Δημήτρη Χριστούλια

Χθες το μεσημέρι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και υφυπουργός, Νίκος Τσιάφος προχώρησαν στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν στη μείωση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029.

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Προς αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης (μπαταρίες), δίκτυα (μέσω ΑΔΜΗΕ), σημαντικά προγράμματα εξοικονόμησης, καθώς και μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας.

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