Λογαριασμός ρεύματος: Διευκρινίσεις Τσάφου για τα δημοτικά τέλη – Τι είπε ο Παπασταύρου για τις επιδοτήσεις

Για τον εάν στη μείωση του 30% των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος κατά την επόμενη τριετία συμπεριλαμβάνεται και η αφαίρεση των δημοτικών τελών ρωτήθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τα μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Η αφαίρεση των δημοτικών τελών από τον λογαριασμό ρεύματος είναι κάτι που θα επηρεάσει τον κόσμο, αλλά δεν είναι κάτι στον υπολογισμό του -30%. Δηλαδή η αφαίρεση των τελών δεν είναι σε αυτό στο οποίο βασιζόμαστε για να μειώσουμε το 30%» απάντησε.

Και πρόσθεσε πως, «η μείωση του 30% στη λιανική του ρεύματος αφορά αυτό που πληρώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πολίτη. Αυτό που πληρώνει ο πολίτης θέλουμε να μειώσουμε με αφετηρία της Eurostat. Και προφανώς όταν μιλάμε για ΥΚΩ κλπ δεν είναι η χονδρική. Προφανώς μιλάμε για το συνολικό κόστος».

Τι είπε ο Παπασταύρου για ενδεχόμενες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ερωτήθηκε για το εάν έχει υπολογιστεί το budget για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος σε περίπτωση που ανέβουν οι τιμές ξανά.

«Έχει αποδείξει η κυβέρνηση ότι εάν υπάρχει κάτι που δημιουργεί έκτακτες συνθήκες πέρα από την συνηθισμένη πρακτική, τότε η κυβέρνηση έχει αποτελέσει πάντα αρωγό στον πολίτη.

Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Όμως ένα είναι σαφές: ότι πάντα πρέπει να κινούμαστε μέσα στα δημοσιονομικά όρια τα οποία έχουμε, διαφορετικά μπαίνουμε στο θέμα της επιτήρησης. Και όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός κ. Πιερρακάκης είναι κάτι που νομίζω συνολικά η κοινωνία δεν θέλει να το δει ξανά στην ατζέντα μας, πρώτον.

Και δεύτερον ότι κανείς δεν μένει πίσω. Αυτή είναι μια συμφωνία προόδου και ευημερίας που προφανώς προϋποθέτει ανάλογα με τις συνθήκες, οποιεσδήποτε συνθήκες δημιουργούνται ,πολλές από τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι έγινε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή με τον COVID.

Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στον πολίτη και στην κοινωνία. Δεν μπορώ αυτή την στιγμή να εκτιμήσω το απρόβλεπτο γεγονός. Αυτό που μπορώ να πω είναι αποδεδειγμένο ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί δίπλα».

Και αναφέρθηκε στην βιομηχανία. «Όσον αφορά τη βιομηχανία αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι έχουν δοθεί μέτρα λελογισμένα και ότι αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έρχεται σήμερα στη παρουσίαση μας να εξηγήσει τον συνολικό χάρτη για τη συνολική μείωση του ρεύματος» σημείωσε.