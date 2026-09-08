Δίκη για τα Τέμπη: «Αλλοιώσεις και απώλεια στοιχείων» κατήγγειλε ο Αντώνης Ψαρόπουλος – Αύριο συνεχίζονται οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης

Αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου ο συνήγορος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, θα δεχτεί περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train.

Ο κ. Ψαρόπουλος ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. Ο κ. Ψαρόπουλος ρωτήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων αλλά και για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών).

Νωρίτερα, στην κατάθεσή του, ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου επεσήμανε το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων σχετικά με τα καθίσματα των αμαξοστοιχιών που δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα πυραντοχής, το οποίο λαμβάνει υπόψη και το πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου που εξέτασε υλικό από συγκεκριμένα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε πως η μη πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής μαζί με άλλα υλικά έπαιξε ρόλο στο να ενταθεί η φωτιά μετά την σύγκρουση.

Στην ερώτηση του συνηγόρου αν η πυραντοχή των καθισμάτων θα έπαιζε κάποιο ρόλο, με δεδομένο πως οι θερμοκρασίες στα βαγόνια μετά την σύγκρουση έφτασαν τους 600 με 800 βαθμούς Κελσίου, ο κ. Ψαρόπουλος διευκρίνισε πως η αναφορά του στα καθίσματα ήταν για το βαγόνι Β2 όπου εκεί οι συνθήκες εξάπλωσης της φωτιάς ήταν διαφορετικές και όχι για το κυλικείο όπου αναπτύχθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

«Αλλοιώσεις και απώλεια στοιχείων»

Ο κ. Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων τόσο εξαιτίας παραλείψεων από την πλευρά της ανάκρισης, όσο και εξαιτίας αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μάθω την αιτία θανάτου της κόρης μου και της Αναστασίας, φίλης της κόρης μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι διόρισε ιατροδικαστή επειδή η κόρη του είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από τις πρώτες επαφές που είχε με την ιατροδικαστή διαπίστωσε, πως ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, γεγονός που, όπως υποστήριξε, είχε ως συνέπεια να χαθούν στοιχεία και να μην μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πού βρισκόταν κάθε θύμα.

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ απάντησε πως υπήρξε συμβολή του τεχνικού συμβούλου και μέλους της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών) Κώστα Λακαφώση, ως προς την χωροθέτηση των θυμάτων στον τόπο της σύγκρουση, ενώ για τα ζητήματα σχετικά με την πυρόσφαιρα και την φωτιά παρέπεμψε στους ειδικούς που θα καταθέσουν στη συνέχεια.

Το θέμα της διερεύνησης των συνθηκών της φωτιάς ήταν ένα από τα κύρια σημεία της σημερινής κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι το κατηγορητήριο, σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου ορισμένων επιβατών που απανθρακώθηκαν, «παρουσιάζει ένα έλλειμμα».

Αναφέρθηκε επίσης σε όσα κατά τον ίδιο δεν διερευνήθηκαν και δεν έγιναν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, όπως στην μη κλήση για κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη, τον περιορισμό της ανάκρισης για την σύμβαση 717 στα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και όχι στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας, την παράλειψη άσκησης διώξεων σε στελέχη του υπουργείου Υποδομών, αλλά και στους γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και την μη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των στελεχών της Hellenic Train μετά το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την πυραντοχή των καθισμάτων.

«Θα ήθελα να ζητήσω από το δικαστήριο να κάνει, ως οφείλει, τα πάντα προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων» ανέφερε, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του ο κ. Ψαρόπουλος.

Να σημειωθεί πως οι επόμενοι μάρτυρες στην δίκη του πολύνεκρου δυστυχήματος είναι οι οικογένειες των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Μασσαλή και Βούλγαρη.

Αίτημα για έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη

Πριν την έναρξη της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Όπως ανέφερε η δεύτερη κόρη του που κατέθεσε ως μάρτυρας, «εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας αναμένεται να υποβάλει αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή -το κινητό τηλέφωνο- του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.