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Φωτιά στα Μέγαρα – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά στα Μέγαρα – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι καίει σε βουνό χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες, 26 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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φωτιά Μέγαρα
Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει στο βουνό και δεν απειλεί, μέχρι στιγμής, κατοικημένες περιοχές.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει στο βουνό και δεν απειλεί, μέχρι στιγμής, κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο πριν πάρει διαστάσεις.

Πυρκαγιά Ενημέρωση

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Μανδρας Ειδυλλίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, ενώ καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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