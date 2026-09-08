Φωτιά στα Μέγαρα – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει στο βουνό και δεν απειλεί, μέχρι στιγμής, κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο πριν πάρει διαστάσεις.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Μανδρας Ειδυλλίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, ενώ καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).