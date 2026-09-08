Τανάγρα: Συγκινεί η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια στο ΓΕΑ

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Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνολικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, η κίνηση του πατέρα του αδικοχαμένου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος, μέσα στη βαρύτατη προσωπική και οικογενειακή του οδύνη, φέρεται να απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καταθέτοντας τις δικές του τεχνικές εκτιμήσεις για τα πιθανά αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο πατέρας του 40χρονου επισμηναγού, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως τεχνικός σε μαχητικά Phantom και, έχοντας βαθιά γνώση των συγκεκριμένων αεροσκαφών, φέρεται να επιχειρεί μέσα από την επιστολή του να καταγράψει τεχνικούς παράγοντες και πιθανές αστοχίες που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει στη μοιραία συντριβή.

Η επιστολή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της τεχνικής κατάρτισης του συντάκτη της, χωρίς ωστόσο οι εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή να αποτελούν συμπέρασμα της επίσημης έρευνας.

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Μπλέσιας

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν 40 ετών, κατάγονταν από τον Πύργο και ήταν ένας έμπειρος χειριστής της Πολεμικής Αεροπορίας. Υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας και είχε αφιερώσει τη ζωή του στην Πολεμική Αεροπορία και στους αιθέρες.

Ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού, ενώ η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν στον Πύργο και το Επιτάλιο.

Ο Μπλέσιας ήταν, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ιδιαίτερα δεμένος με την Πολεμική Αεροπορία από μικρή ηλικία. Ο πατέρας του είχε υπηρετήσει ως τεχνικός σε αεροσκάφη Phantom στην Ανδραβίδα, γεγονός που είχε φέρει τον ίδιο από παιδί κοντά στα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.

Φίλος του, μιλώντας για τον 40χρονο χειριστή, τον περιέγραψε ως άνθρωπο που γνώριζε τα Phantom σε βάθος και είχε μεγαλώσει ουσιαστικά μέσα στο περιβάλλον της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε πλήρη εξέλιξη η διερεύνηση της συντριβής

Την ίδια ώρα, η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το F-4E Phantom II συνετρίβη στην περιοχή της Τανάγρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (5/9), κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Το αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε στις 14:55, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει ανακοινώσει ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή.

Στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων έχουν μπει τα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή, οι καταγραφές των ασυρμάτων, καθώς και τα συντρίμμια του μαχητικού.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται για την ακαριαία απώλεια ελέγχου του Phantom σε χαμηλό ύψος περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την πορεία της έρευνας, αρκετά διαφορετικά σενάρια.

Ένα από αυτά αφορά το ενδεχόμενο πρόσκρουσης με πτηνό (bird strike). Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα και απώλεια ισχύος.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο αιφνίδιου καθοδικού ρεύματος ή φαινομένου wind shear, καθώς και η πιθανότητα προβλήματος στα συστήματα ελέγχου πτήσης.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη το ενδεχόμενο απώλειας υδραυλικής πίεσης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των χειριστηρίων, αλλά και πιθανής αιφνίδιας κράτησης ή δυσλειτουργίας κινητήρα.

Οι ειδικοί εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο χωρικού αποπροσανατολισμού, δεδομένων των συνθηκών της πτήσης και των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν κατά τον ελιγμό.