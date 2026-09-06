Τανάγρα: Παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την τραγωδία με το Phantom- Τα πτερύγια λειτουργούσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Από πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής μέλη της επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, καθώς και άλλοι ειδικοί ερευνούσαν σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την περιοχή, στην οποία εκτινάχθηκαν τα συντρίμμια του μαχητικού Phantom που συνετρίβη στην επίδειξη στην Τανάγρα, παρασέρνοντας στον θάνατο τους δύο χειριστές του.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι πραγματογνώμονες παίρνουν φωτογραφίες.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών θα μπουν και τα βίντεο από τους θεατές του σόου, ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στο εάν υπήρχε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, οι εμπειρογνώμονες ξεκίνησαν την έρευνα έχοντας ήδη πολλά στοιχεία στη διάθεσή τους, στοιχεία που προέκυψαν από δεκάδες βίντεο αλλά και φωτογραφίες. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτότυπη μορφή τους, ήτοι, σε υψηλή ανάλυση.

Οι πληροφορίες του ANT1 αναφέρουν πως η έρευνα εστιάζει σε δύο δεδομένα. Πρώτον, το ύψος στο οποίο βρισκόταν το μαχητικό, το οποίο, μετά τη βουτιά που έκανε από τα 3.000 πόδια, σύμφωνα με την ανάλυση, φέρεται να κατέβηκε 800 πόδια χαμηλότερα από το καθορισμένο ύψος, όπως αυτό είχε προκύψει στις δοκιμές που έγιναν μία μέρα νωρίτερα.

Με βάση το συγκεκριμένο δεδομένο, εξετάζονται, από το βιντεοληπτικό υλικό, τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους. Φαίνεται ότι τα flaps (κινητές πλάκες που τοποθετούνται στην πρύμνη για να βελτιώνουν τη σταθερότητα) και τα aileron (κινητά αεροδυναμικά πτερύγια που βρίσκονται στο πίσω μέρος των φτερών και επιτρέπουν στο αεροπλάνο να γέρνει αριστερά ή δεξιά) λειτουργούσαν κανονικά.

Είναι, σε απλά λόγια, τα πτερύγια καμπυλότητας και τα πτερύγια κλίσης, τα κινητά τμήματα στα πτερύγια του αεροπλάνου που δίνουν τις εντολές κατεύθυνσης από τον χειριστή.

Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται να “κλείδωσαν” ή να έχασαν το σύστημα διεύθυνσης του αεροπλάνου οι δύο έμπειροι κυβερνήτες.

Ωστόσο, η μοιραία βουτιά μπορεί να προέρχεται κι από άλλους παράγοντες, τους οποίους θα αναζητήσουν οι εμπειρογνώμονες.

Πάντως, είναι γεγονός ότι αμφότεροι οι χειριστές ήταν από τους πιο έμπειρους της 338 μοίρας Phantom και είχαν τη φήμη ότι μπορούσαν να φτάσουν τα αεροσκάφη στα όριά τους.

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου για την πτώση του Phantom

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για το δυστύχημα με το Phantom. Ο αντιπτέραρχος μίλησε σχετικά με τα σενάρια που εξετάζονται, τους λόγους που οδήγησαν στην απότομη απώλεια ύψους, γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος και αν υπάρχει περίπτωση οι χειριστές να προσπάθησαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές και από τους συγκεντρωμένους στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Ο κ. Παπανικολάου μίλησε για πιθανή απροσεξία των πιλότων ή βλάβη του αεροσκάφους σε συνδυασμό με τον ελάχιστο χρόνο που είχαν οι δύο άνδρες για να αντιδράσουν. Ο αντιπτέραρχος ξεκαθάρισε πως “δεν είναι το πιθανότερο” πως προσπάθησαν να αποφύγουν την πτώση τους σε κατοικημένη περιοχή ή στο πλήθος καθώς εκείνο ήταν πολύ μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, ενώ, τόνισε πως, με την βοήθεια του υλικού οι έρευνες θα αποκαλύψουν τα αίτια του δυστυχήματος.