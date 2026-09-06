Τανάγρα: «Πού τα στείλαν στον θάνατο τα παιδιά;» – Αβάσταχτος ο πόνος των οικογενειών των 2 πιλότων του Phantom

Αβάσταχτος είναι ο πόνος για τις οικογένειες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom χθες Σάββατο στην Τανάγρα, στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

«Ήμασταν όλοι πάρα πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό το παιδί. Παρά πολύ υπερήφανοι ήμασταν, και είμαστε. Ήταν ένα αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά η θεία του 37χρονου σμηναγού.

Ο Δημήτρης Πέτρου, σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ήταν μόλις 37 ετών. Από μικρό παιδί ονειρευόταν να πετάει αεροπλάνο, και να υπηρετήσει.

«Από μωρό παιδί! Ελάτε στο σπίτι μας να δείτε από μωρό παιδί έβαζε αεροπλάνα στις πόρτες, μαχητικά αεροπλάνα, ήταν το όνειρό του. Δεν ήθελε τίποτα άλλο: “θέλω να πετάω στον αέρα να φυλάξω την πατρίδα!” έλεγε», ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA ο θείος του.

Θρηνεί και η οικογένεια του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια, επισμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας. Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας. Ο 40χρονος αφήνει πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών, τη σύζυγό του, τον πατέρα και τη μητέρα του να ζουν ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει ένας γονιός.

«Τα παιδιά εξαϋλώθηκαν. Δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Ήταν δύο: ο μπροστά ήταν πιο έμπειρος από τον ανιψιό μου. Έμπειροι χθες έκαναν την άσκηση, όλα κανονικά τα πάντα και σήμερα όλα θα πηγαίναν καλά, αλλά δυστυχώς όμως κάποια βλάβη του αεροπλάνου και το βγάλανε εκτός του κόσμου και το πήγαν στην πλαγιά να πέσει για να μην έχουμε θύματα. Είναι ήρωες», ανέφερε ο θείος του 40χρονου.

Η οικογένεια του 37χρονου έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος. Τραγική φιγούρα, η σύζυγός του, που πριν από τέσσερις μήνες έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι τους. Η θεία του σμηναγού ανέφερε:

«Ήταν ένα τραγικό πράγμα για έναν άγγελο για εμάς. Και το άλλο το παιδί, κρίμα. Είναι ταγμένα αυτά τα παιδιά, ταγμένα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό το παιδί. Παρά πολύ υπερήφανοι ήμασταν και είμαστε. Ήταν ένα αστέρι και σαν άνθρωπος και σαν πιλότος. Ένα λαμπρό αστέρι».

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί και το χωριό του 37χρονου σμηναγού, το Πολυστάφυλο Πρεβέζης.

«Συγκλονισμός μεγάλος, μεγάλη στεναχώρια, μεγάλη λύπη, για το παιδί αυτό, διότι κατάγονταν από μία μεγάλη οικογένεια, καλή οικογένεια και το παιδί αυτό ήταν ένα κομμάτι μάλαμα, δεν μπορώ να εκφράσω τι παιδί ήταν. Ερχόταν συχνά εδώ στους παππούδες! Όταν ήταν μικρός γυμνάσιο – λύκειο, ερχόταν πάντα στους παππούδες. Ο πατέρας του και η μάνα του δεν ήθελε να πάει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Φοβόντουσαν αυτό το κακό που έγινε», υπογράμμισε ο θείος του.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαίρετο παιδί. Αμαρτία ήταν, αλλά εντάξει τι να κάνουμε… υπηρεσία. Η δουλειά μας είναι αυτή», είπε ο ξάδερφός του.

«Τον στείλανε στον θάνατο»

«Και πού τα πηγαίναν αυτά τα παλιά αεροπλάνα που λέγανε όλο θα τα αποσύρουμε. Πού τα στείλαν στον θάνατο τα παιδιά; Να τα διώξουν, να τα αποσύρουν αυτά τα παλιά τα αεροπλάνα. Να τα βάλουνε για αντίκα στην άκρη. Αεροπλάνα του ’74, του ’79 και εκσυγχρονιστήκαν; Τι να εκσυγχρονίσεις; Τον στείλανε στο θάνατο καταλαβαίνετε; Για εμάς είναι εθνικός ήρωας αυτός ο άνθρωπος», ξέσπασε ο θείος του.

«Ήταν ανιψιός μου, του αδερφού μου παιδί. Το παιδί ήταν έμπειρος πιλότος. Και πάντα όταν τον ρωτούσα: “παλεύω με αντίξοες συνθήκες, με παλιά αεροπλάνα!” μού έλεγε. Ανθρώπινο λάθος δεν γίνεται γιατί το γνωρίζουμε απ’ έξω το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο όμως αν δεν υπακούσει, τελείωσε. Τελειώσαμε μου έλεγε πάντα. Παλεύουμε στον αέρα, δεν έχουμε ούτε φρένα, ούτε γκάζι, ούτε στροφή τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Όταν δεν υπακούσει το αεροπλάνο, τι θα κάνει το παιδί; Αν δεν υπάκουσε το κουμπί ξέρω εγώ, να φύγει…πώς μπορούσε να αντιδράσει; Είχε ένα μωρό, θα το βαφτίζαμε στις 12 Σεπτεμβρίου. Δεν πρόλαβε ούτε τη βάφτιση, τίποτα να κάνουμε. Άφησε ένα μωρό, τεσσάρων μηνών και μια γυναίκα. Τι να πούμε τώρα, γιατί; Τον στείλανε στο θάνατο καταλαβαίνετε; Για εμάς είναι εθνικός ήρωας αυτός ο άνθρωπος. Πάλευε κάθε μέρα με τον αέρα καταλαβαίνετε; Είναι ήρωες! Όχι επειδή είναι ανιψιός μου», πρόσθεσε.