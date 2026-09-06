Πάρνηθα: Περιπέτεια για δύο άνδρες που έκαναν πεζοπορία στο Σπήλαιο Πανός – Η κλήση στο 112 και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δυο ανδρών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας που έκαναν το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα, περίπου στις 15:00, ύστερα από κλήση των δύο πεζοπόρων στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.