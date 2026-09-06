Κοζάνη: Μυστήριο με το πτώμα που βρέθηκε σε αγροτική περιοχή – Δεν έχει ταυτοποιηθεί

Μυστήριο επικρατεί με το πτώμα που εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) σε αγροτική περιοχή δίπλα από την πόλη της Κοζάνης.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία του νεκρού ατόμου, που βρέθηκε σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια δήλωση από συγγενείς αγνοούμενου το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Το δεδομένο αυτό κάνει ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των αστυνομικών αρχών, που προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία για την ταυτοποίηση.

Πάντως, οι αρχές εκτιμούν ότι η σορός βρισκόταν στην περιοχή εδώ και περίπου ένα μήνα, λόγω της κατάστασης προχωρημένης σήψης, στην οποία βρέθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας κτηνοτρόφος ήταν εκείνος που εντόπισε το πτώμα στο συγκεκριμένο σημείο και ενημέρωσε τις αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.