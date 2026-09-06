Κοζάνη: Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κοντά σε Παλαιοημερολογίτικη Μονή

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9/2026) στην περιοχή του Κασλά, στην Κοζάνη, ύστερα από τον εντοπισμό της σορού άνδρα αγνώστων στοιχείων, κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozani media, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη. Οι πρώτες εκτιμήσεις, κάνουν λόγο για χρονικό διάστημα περίπου 30 ημερών, από τον θάνατό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να διαλευκάνει τις συνθήκες αλλά και τον χρόνο, όπου σημειώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίησή του.