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Κοζάνη: Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κοντά σε Παλαιοημερολογίτικη Μονή

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε στην Κοζάνη, στην περιοχή του Κασλά, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός ηλικιωμένου άνδρα, αγνώστων στοιχείων, κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο, για το ενδεχόμενο ο θάνατος του, να προήλθε 30 ημέρες πριν, ενώ διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίηση και τις συνθήκες του θανάτου του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως, στην περιοχή Κασλά Κοζάνης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.
  • Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χρονικό διάστημα περίπου 30 ημερών από τον θάνατό του.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίησή του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του  θανάτου του.

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Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9/2026) στην περιοχή του Κασλά, στην Κοζάνη, ύστερα από τον εντοπισμό της σορού άνδρα αγνώστων στοιχείων, κοντά στην Παλαιοημερολογίτικη Μονή Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozani media, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη. Οι πρώτες εκτιμήσεις, κάνουν λόγο για χρονικό διάστημα περίπου 30 ημερών, από τον θάνατό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να διαλευκάνει τις συνθήκες αλλά και τον χρόνο, όπου σημειώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίησή του.

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