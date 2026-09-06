Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο στη Σπάρτη – Το αυτοκίνητο που οδηγούσε τυλίχθηκε στις φλόγες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 42χρονος οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο το Σάββατο το πρωί στον δρόμο Λεύκτρου –Σπάρτης του αυτοκινητόδρομου Αθηνών–Τρίπολης–Καλαμάτας.

Όπως γίνεται γνωστό, το ΙΧ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στο 226ο χιλιόμετρο, χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε πρανές.

Μετά, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το Notospress.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.