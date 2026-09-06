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Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο στη Σπάρτη – Το αυτοκίνητο που οδηγούσε τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένας 42χρονος οδηγός σκοτώθηκε το Σάββατο το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Λεύκτρου – Σπάρτης, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 42χρονος οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο το Σάββατο το πρωί στον δρόμο Λεύκτρου –Σπάρτης.
  • Το ΙΧ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε πρανές, ενώ στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
  • Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 42χρονος οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο το Σάββατο το πρωί στον δρόμο Λεύκτρου –Σπάρτης του αυτοκινητόδρομου Αθηνών–Τρίπολης–Καλαμάτας.

Όπως γίνεται γνωστό, το ΙΧ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στο 226ο χιλιόμετρο, χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε πρανές.

Μετά, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το Notospress.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.

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